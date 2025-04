Il rock senza tempo della Pfm incanta Iglesias  

Il rock della Premiata Forneria Marconi incanta Iglesias. La band ieri sera ha regalato un grande show in piazza Sella. Migliaia di persone hanno assistito allo spettacolo della formazione guidata da Franz Di Cioccio.

C’era molta attesa in città per il concerto organizzato dal Comune di Iglesias. Già dalle prime ore del pomeriggio, la gente si è riversata nella piazza centrale della città per assistere al soundcheck, fino a quando, intorno alle 20, la band ha scaldato il pubblico con “Mondi Paralleli”, ultimo singolo tratto dall’album “I Dreamed of Electric Sheep – Ho sognato pecore elettriche” del 2021.

Il concerto è proseguito con alcuni dei classici tra cui “Suonare, suonare”, “La carrozza di Hans” e l’intramontabile “Impressioni di settembre”. Poco dopo, “Giugno ‘73” ha annunciato la parte del live dedicata a Fabrizio De André, nella quale la band ha ripercorso quello storico tour che è stato documentato in un album con arrangiamenti rimasti nella storia della musica italiana. Attraverso brani come “Bocca di Rosa”, “Zirichiltaggia”, “Volta la carta” e “Il pescatore”, i musicisti hanno fatto cantare la piazza, celebrando l’amico scomparso nel 1999.

Quando il concerto sembrava concluso, la band è tornata sul palco con “Celebration”, un brano immancabile non solo per il clima di festa che ha saputo creare in questa giornata celebrativa, ma anche per rendere omaggio a una carriera lunga oltre cinquant’anni, sempre sostenuta dal calore del proprio pubblico.

