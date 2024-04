Il rock di Diego Figus in scena a Montevecchio 

Le Miniere di Montevecchio a Guspini si ergono come un palcoscenico suggestivo per il nuovo singolo “Vivo o Morto” del 50enne pabillonese Diego Figus. Il brano fa parte dell’album “Essenza”. In questa fusione tra storia mineraria e sonorità hard rock, «“Vivo o Morto” non è solo una canzone - dice il musicista - ma un grido di riconquista della propria vita, immerso in sonorità che richiamano l’autenticità del rock». Con questa ulteriore traccia, Figus sfida il mainstream con la sua musica indipendente, offrendo un’alternativa coinvolgente. Nel videoclip, girato in stile factory, la voce di Figus si unisce alla chitarra del pabillonese Igor Lampis “StravyPaz” e alla batteria di Bohells Sèrhouse, precedentemente registrata in studio da un altro musicista pabillonese, Ivano Pibi. Il video ha già superato le tremila visualizzazioni su YouTube, confermando il crescente interesse per la produzione musicale made in Sardinia.

Diego Figus ha iniziato il suo viaggio musicale nel 2012 per passione. I suoi precedenti lavori sono il demo “Cleopatra” del 2016 e il suo primo album “Mamma”, nello stesso anno. La produzione di “Vivo o Morto” è stata curata dal Cenacolo di Ares 2023 e distribuita da Audioglobe, mentre il disco è stato registrato nel suo studio a Pabillonis. I video sono invece realizzati da Nootempo Video X Press.

RIPRODUZIONE RISERVATA