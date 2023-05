Il robot conquista gli studenti 

Ogni classe ha partecipato a un incontro sulla teoria robotica e conoscenza dell'ambiente di sviluppo per poi, divisi in tre gruppi, affrontare un problema strutturato da risolvere mediante la modalità di cooperative learning. Quasi nessuno degli studenti ha le idee chiare su quale scuola superiore sceglierà. Una delle squadre è stata interamente formata da ragazze, Irene ha partecipa perché a casa questi esperimenti li fa col padre, Sara era attratta dall'idea di un lavoro al Pc per far azionare un robottino. Sharon da grande vuol fare altro, «ma è stato interessante» e lo rifarebbe.

L'idea è di due docenti dell'Istituto Tecnico Giua di Assemini, Nicola Secci e Guglielmo Del Prete, che d'accordo con Roberta Matta, la dirigente scolastica della Pascoli-Nivola, hanno organizzato una competizione basata sulla risoluzione di problemi di tipo logico-informatico applicate alla robotica. «Il nostro obiettivo era quello di far conoscere la scuola – spiega Nicola Secci - e di scoprire nuovi talenti. Ci sono ragazzi che non sanno di avere predisposizione per questo genere di materie, lo scoprono solo quando hanno già intrapreso un altro corso di studi. Partecipare a questi progetti fa scoppiare delle vere e proprie passioni».

Se la sfida è a colpi di robotica c'è più molto gusto: tutte 13 le classi seconde medie di Assemini hanno partecipato a una competizione particolare e alla finale di ieri, il premio, un robot entry level se l'è aggiudicato la 2E ma il vero vincitore è il progetto Robo-Giua. Una gara tra robot costruiti con i mattoncini Lego da programmare e a cui far compiere un percorso nel minor tempo possibile, in finale anche le seconde A e O.

Il progetto

La sfida

Le donne

«Un altro degli obiettivi di questo progetto - precisa Guglielmo Del Prete - è promuovere l'iscrizione delle ragazze nella scuola, le femmine sono pochissime, mentre la tendenza del mercato del lavoro è quella di cercare esperte di informatica donne. Per le aziende i team formati da uomini e donne lavorano meglio. I maschi arrivano prima alla soluzione, ma non sempre è del tutto efficace, le femmine ci mettono un po' di più ma sono creative e di solito le loro soluzioni sono migliori». Il progetto ha coinvolto anche alcuni studenti volontari delle classi quarte e quinte dell'Istituto, che come tutor matureranno ore di Pcto, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Il futuro

«L'informatica è importante anche nella vita quotidiana, conoscerla è sempre utile – spiega Francesco Mameli, studente di quinta - ho partecipato perché mi piace l'idea di stimolare i più giovani». «Questa scuola garantisce molte opportunità di lavoro - aggiunge Gabriele Podda, tutor del quinto anno - più dei licei, io farò l'Università ma il lavoro c'è anche dopo il diploma».

«L'entusiasmo dei ragazzi è la più grande soddisfazione - afferma Roberta Matta - hanno appreso anche l'esperienza delle strategie per vincere in gruppo. Ringrazio l'Istituto per questa opportunità e gli insegnanti che hanno collaborato al progetto». Anche perché i docenti lo hanno fatto senza percepire nessun compenso.

