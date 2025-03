Il rivoluzionario della scena urban È il rapper pugliese Kid Yugi il primo nome del Poetto Fest ‘25 

Ufficializzato il primo nome del Poetto Fest 2025, il festival musicale in programma il 30 aprile e il primo maggio sul lungomare del Poetto di Quartu, all’Arena Village. Sarà Kid Yugi, all’anagrafe Francesco Stasi. Il rapper, classe 2001, originario di Massafra, in provincia di Taranto, in pochi anni ha conquistato pubblico e critica, rivoluzionando il linguaggio della scena urban e portando dentro al rap una scrittura profonda, ricca di riferimenti letterari, mitologici e cinematografici. Un mix non comune che unisce metrica di strada e pensiero.

Il suo stile è scuro, tagliente, a tratti introspettivo, ma capace di scuotere. Nei suoi brani convivono l’urgenza del presente e la visione di chi guarda il mondo da outsider. Kid Yugi racconta il caos, l’identità, il peso delle scelte, la rabbia e l’orgoglio di chi cresce ai margini.

Dopo l’esordio nel 2022 con Grammelot, nel 2024 ha pubblicato il suo secondo album, “I Nomi del Diavolo”, con featuring come Tedua, Noyz Narcos, Ernia, Geolier e Sfera Ebbasta. Un progetto che ha consolidato la sua posizione tra i protagonisti del nuovo rap italiano.

Il primo sole

Il Poetto Fest vuol continuare a essere uno degli appuntamenti più attesi dell’Isola: «Organizziamo un festival che da anni unisce artisti affermati ed emergenti, accendendo il primo sole della stagione con 2 giorni di live, divertimento e libertà», commenta il produttore Davide Siddi.

I biglietti

I biglietti sono già disponibili su www.poettofest.com, mentre nuovi nomi verranno annunciati nei prossimi giorni, insieme ai vincitori del contest dei talenti emergenti. News sui canali social ufficiali @poettofest.

