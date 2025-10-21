VaiOnline
Sestu.
22 ottobre 2025 alle 00:31

Il ritrovo degli amici sessantenni 

Da un gruppo di amici a più di sessanta persone. È stato un successo il ritrovo dei sessantenni di Sestu che si è tenuto sabato e domenica scorsi. «Abbiamo iniziato dieci anni fa, con la riunione dei cinquantenni», racconta Rosaria Serra, che ha curato l’organizzazione. «Con il trascorrere del tempo siamo diventati sempre di più. Sabato siamo anche andati in cimitero a trovare Roberto Piras, un caro amico che ci ha lasciato a cui abbiamo dedicato la festa».

Domenica poi c’è stata «la messa a San Giorgio, celebrata in nostro onore dal parroco don Sergio Manunza, e il finale al ristorante tra buon cibo e buona musica per festeggiare insieme un traguardo della nostra vita che abbiamo voluto condividere in amicizia».

