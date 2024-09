Il ritrovato Lookman traffige la Viola 

Roma. Una striscia di tre vittorie grazie a Lukaku e Conte, il braccio e la mente, come ai tempi dello scudetto dell’Inter. Il Napoli sembra avere archiviato l’anno orribile e torna protagonista. In attesa di Inter, Udinese e Verona, è capolista in solitaria, grazie al successo rotondo ma non facile a Cagliari, come indicherebbe il 4-0 finale. Ma il belga, due assist e un gol, non è il solo mattatore della giornata di ieri. Le coppe europee sono pronte a decollare e Lookman rispunta dal nulla, dopo un fine mercato da separato in casa. Ma l’Atalanta sa perdonare perché, dopo la tripletta che ha fruttato l’Europa League, il nigeriano lascia il segno, con un gol e un assist, nella rimonta sulla Fiorentina, al termine di una delle migliori gare di inizio stagione.

L’Atalanta riparte dopo due ko di fila e si riporta in quota sfruttando anche il nuovo rallentamento della Juve, che sembra avere perso la facilità di gioco dell’avvio per il problematico inserimento dei pezzi grossi Douglas Luiz e Koopmeiners. Supera l’approccio buio il Milan con un poker in 45’ al disorientato Venezia di un Di Francesco già in difficoltà. A quattro punti arrancano, oltre alla Fiorentina, altre due squadre che non riescono a vincere: la Roma dà segni di risveglio, ma si fa raggiungere all’ultimo respiro del recupero dal Genoa, mentre il Bologna si salva nel finale da un disastroso ko a Como, alla vigilia del ritorno in Champions. Resta in alto il Torino che però in casa non riesce a tirare in porta e acciuffa un pari che sta stretto all’ottimo Lecce.

Dopo un lungo tira e molla l'Atalanta fa pace con Lookman e i risultati cominciano a vedersi. Il folletto nigeriano regala un assist e un gol d’autore che ribaltano la difficile e divertente partita con un’ottima Fiorentina, che continua a restare però senza vittorie. Ma a Bergamo ci sono i fuochi d’artificio, soprattutto in un primo tempo che mostra pregi e difetti delle due squadre. Passano i viola con Martinez Quarta, ma rimedia Retegui col suo consueto colpo di testa. La Fiorentina di Palladino gioca bene e dispone di un Kean rinato, che riporta i suoi in vantaggio. Ma la Dea schiuma rabbia e in 2’ minuti ribalta la gara coi suoi gioielli ritrovati: De Ketelaere trafigge di testa il suo connazionale De Gea, poi Lookman ubriaca tutta la difesa e fissa il 3-2 che non cambierà nella ripresa, anche perché il portiere belga è ancora un campione che è venuto a impreziosire la serie A.

Non decolla la Roma di De Rossi che illude i tifosi con un primo tempo vibrante, il primo gol di Dovbik dopo un interminabile controllo Var e una superiorità che non frutta il raddoppio. Poi nella ripresa si infortuna Saelemaekers, entra Hermoso, ma la benzina si esaurisce, cresce in Genoa che assedia la porta ben difesa da Svilar. All’ultimo minuto di recupero, appena espulso De Rossi per doppia ammonizione, arriva il pari di De Winter a difesa schierata. La Roma galleggia in attesa di sbloccarsi mentre il Genoa, in emergenza difensiva, recupera il pari di carattere, come con l’Inter. Passo indietro del Torino di Vanoli, c he sforna ancora una classifica da applausi, ma si fa imbrigliare dal Lecce di Gotti, che avrebbe meritato i tre punti con varie incursioni pregevoli a cui si è opposto con efficacia un altro eccellente portiere, Milinkovic-Savic, migliore in campo. Qualche fischio ingeneroso per i granata che, a otto punti, tengono il passo della Juve.

