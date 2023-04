Il ritratto di papa Wojtyła fa il pieno di “mi piace” su Facebook 

Il quadro del pittore iperrealista settantenne guspinese Gianni Luigi Cau ha accumulato un mare di like. Oltre 37mila apprezzamenti per un’opera che ritrae il papa Giovanni Paolo II. Soddisfatto l’artista: «Dipingo da almeno 50 anni, sono autodidatta e uso questa forma espressiva che dà origine a riproduzioni fedelissime della realtà», spiega.

In pensione da 6 anni, faceva l’operaio e ora si dedica alla pittura a tempo pieno: ritratti, paesaggi della Sardegna: crea fotocopie della realtà. «Ho sempre dipinto le immagini sacre. Papa Wojtyła l’ho dipinto due volte, ed è stato molto apprezzato da chi me l’ha commissionato - dice soddisfatto - e con estremo piacere noto che anche nel post sul mio profilo facebook sia piaciuto: 37mila apprezzamenti non sono da poco».

Al tempo dei social tutto ciò che si posta è di dominio pubblico: le sue copie d’autore, altra sua passione, contano centinaia e centinaia di like. Un suo “Caravaggio” dal titolo “La conversione di San Paolo” è arrivato fino all’omonima parrocchia di Ragusa, acquistato e poi donato alla chiesa da un uomo del posto.

Dalle sue parole si cela però un disappunto: «Mi dispiace tanto che nel paese in cui vivo, pur rivolgendomi a chi di dovere, non ci sia nessun interesse per l’arte». (g. g. s.)

