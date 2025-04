Il ritratto di Bergoglio: «Era il primo servo dei più deboli» 

«Era un uomo tra la gente, convinto che essere Papa non significasse sentirsi superiore, ma fare il primo servo degli ultimi». Emanuele Meconcelli, vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico sardo, direttore del College di merito universitario intitolato a Sant’Efisio, ha tracciato su Radiolina il profilo di Jorge Bergoglio.

Meconcelli il Pontefice l’ha conosciuto. «Non solo perché ogni sacerdote è tenuto a seguirne il magistero. Ma ho anche avuto modo di incontrarlo personalmente, due volte. La prima, pochi mesi dopo l’elezione e mi colpì l’informalità. Eravamo con un gruppo di giovani nei Giardini vaticani e tutti lo chiamavano Papa Francesco, non Sua Santità, come sempre ho visto fare con gli altri pontefici. Lo abbracciavano, si scattavano selfie con lui. Il Santo Padre ha mostrato una Chiesa capace di abbattere barriere, vicina alle persone e non arroccata nella distanza». Per Meconcelli, Bergoglio «ha unito tradizione e aggiornamento, rendendo la Chiesa più umana e attuale, senza comprometterne l’identità. Ha incarnato un rapporto personale con Dio e con la propria coscienza, rifiutando gli orpelli della posizione per vivere con essenzialità e verità. I tratti del suo essere francescano sono stati povertà, autenticità e sobrietà». Per Bergoglio, «ciò che conta è il Signore e gli altri, tutto il resto è in più».

Il vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico ha ripercorso le quattro encicliche di Bergoglio. «La prima, Lumen Fidei, scritta a quattro anni con Papa Benedetto XVI, è un richiamo alla fede come luce per l’umanità, da tradurre in azioni concrete». La seconda, «Laudato Si’, dedicata all’ambiente, è un grido per la cura della Casa comune, vista come parte della responsabilità dell’uomo verso la vita». La terza, Fratelli Tutti, spiega «l’incontro autentico come unica via evangelica». Infine Dilexit Nos che «centra l’attenzione sul cuore di Cristo come risposta all’individualismo, spingendo a vivere per gli altri dopo aver sperimentato l’amore gratuito di Dio». Sul Papa italiano, che manca da 47 anni, Meconcelli ha detto: «il cardinale Zuppi è nella linea totale di Bergoglio, Parolin un po’ più conservatore, Pizzaballa sta sparando talmente tanti colpi contro lo Stato di Israele che, se lo fanno papa, con Tel Aviv sarà difficile ma anche molto vero». ( al. car. )

