Il ritorno virtuale del retablo conteso 

«Dopo oltre un secolo, il retablo di Sant’Eligio ritorna nel luogo di nascita, a Sanluri, nella chiesa di San Pietro. Sarà una presenza virtuale, visibile tramite videoproiezioni». L’ex sindaco Angelo Badinu, in occasione del 503° anniversario dalla morte di Raffaello Sanzio, presenta l’iniziativa del Rotary club Sanluri Medio Campidano per ricordare una pagina di storia locale: un’opera del 1500 del “Maestro di Sanluri” ospitata, a suo tempo, nella vecchia parrocchia fino a quando fu rimossa per essere sottoposta a restauro. «Finita poi nella pinacoteca nazionale di Cagliari – ricorda Bandinu – nonostante le ripetute richieste dei sindaci e dei parroci che si sono succeduti, non è mai stata restituita». Nell’attesa e nella speranza che avvenga quanto prima, il Rotary chiude l’anno con una conferenza sabato alle 17.30 nella chiesa di San Pietro. A presentarla sarà lo storico dell’arte Roberto Concas, conoscitore dell’opera. E se la sua storia chiude l’anno, il nuovo si apre con un calendario con 12 immagini del retablo di Sant’Eligio, patrono degli orafi, numismatici, maniscalchi e veterinari. ( s. r. )

