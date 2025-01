Il ritorno (sabato) al Fabrik dei Plasticdrop 

Il 2025 è appena iniziato, ma la scena di musica alternativa isolana non perde tempo: sabato prossimo (4 gennaio) infatti il Fabrik di Cagliari (via Mameli 216) saluterà l’anno nuovo ospitando il concerto dei Plasticdrop, power trio da Quartu Sant’Elena con sonorità hard rock e dal sapore desertico. Per l’occasione presenteranno per la prima volta al pubblico il disco “Life Death and Miracles”, in uscita il 31 gennaio e anticipato dai due estratti “Life (I want you to hear me)” e “Death (Not for You)”, pubblicati nel corso del 2024. Ad aprire la serata del Fabrik saranno i Factory Kids, già vincitori di Arezzo Wave.

Suoni

Il progetto segue a distanza di sei anni dall’esordio “Phoenicopter” che, come spiega la band, «nasceva per sfogare qualcosa di diverso dai progetti in cui già suonavamo, venendo perciò registrato velocemente e non sempre con la qualità sperata, pur essendone ancora fieri e tutt’ora eseguendolo dal vivo. E soprattutto, da questo debutto sono germogliati i semi di quello che è il nostro nuovo album.» I componenti del terzetto sono Paolo Pani (voce e chitarra), Martina Manca (basso) e Alessandro Brundu (batteria). Per realizzare “Life Death and Miracles”, «ci siamo affidati al Cut Fire Studio, una bella esperienza che ha portato ad un risultato oltre le nostre aspettative grazie al titolare Alberto Bandinu: proprio lui si aggiungerà al gruppo, che passando a quartetto ci darà occasione di evolvere ulteriormente». Seppure l’idea dietro il disco sia «un sentimento generazionale di mancanza di aspettative per il futuro, un’attitudine a vivere e morire aspettando il miracolo», quello che emerge è anche la vitale passione dei Plasticdrop per musica e palchi. «Sabato sarà la nostra presentazione, con alcune copie fisiche già disponibili in anteprima per l’acquisto: ci teniamo a invitare tutti al Fabrik e cercheremo di dare tutto come in ogni live, ma vista l’occasione ci auguriamo che il disco venga apprezzato nella sua interezza, essendo solo la prima di una serie di date nell’Isola e magari anche fuori». L’album è previsto in digitale sulle piattaforme di streaming, con un’edizione fisica distribuita tramite Argonauta Records. L’artwork è opera del grafico Mirkow Gastow.

