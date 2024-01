Il ritorno in vetta dell’ussana 

Riparte la Serie C1 e cambia nuovamente la testa della classifica a una giornata dalla fine del girone d’andata. Dopo aver vinto la finale regionale di Coppa Italia, la San Sebastiano Ussana torna al primo posto in campionato.

Sul campo della Fanni Futsal Sassari conquista il successo per 4-2 grazie ai gol di Piras, Deiana, Deivison e a un’autorete sassarese. La squadra di Calabretta ha approfittato anche dello scontro diretto tra il Quartu e la Villacidrese per prendersi il primato.

Scontro diretto

A Sinnai la Villacidrese ha perso infatti la partita e la vetta della classifica. Gara tirata quella contro il Quartu, a caccia del riscatto dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Ussana. La risposta è arrivata con un importante 8-7 firmato dal poker di Manunza e i gol di Cau, Mascia, Rafinha e Serginho. Dall’altra parte non sono bastate alla Villacidrese la tripletta di Lisci, la doppietta di Ferrer Lopez e le reti di Murgia e Sergio Rocha. Ora la classifica vede l’Ussana in testa con 24 punti, la Villacidrese seconda con 23 (e una gara in più), il Quartu terzo con 22.

Lotta salvezza

In chiave salvezza successo importante per il Futsal Villasor che batte 5-1 il Cus Cagliari nello scontro diretto. Sorride anche l’Happy Fitness Center con il 7-5 sul Babylon. Riparte con una vittoria anche l’Ichnos Sassari, che supera 7-5 in trasferta il Futsal 4 Mori. Non ha giocato il Villaspeciosa, che ha osservato il turno di riposo.

