Il ritorno in classe con il cantiere: «Si faccia presto» 

Ufficialmente l’impresa dovrebbe terminare i lavori entro la fine di ottobre. Ufficiosamente, invece, sarà difficile rispettare quella scadenza: un intoppo, il ritrovamento di una colonia di topi fa allungare i tempi. Da metà giugno all’interno del cortile della Satta di via Angioy gli operai scavano e sistemano i sottoservizi per costruire le scale antincendio: nell’edificio, infatti, una delle scuole storiche del capoluogo, in attività dal 1904 gli interventi di adeguamento alle norme antincendio sono stati rimandati per anni. Ora finalmente quell’aspetto sarà risolto, ma resterebbe da fare tutto il resto. E il resto sono i locali della palestra in condizioni disastrose, alcune porte pericolose perché il telaio è vecchio e consumato, infissi che rischiano di cadere addosso. «Infissi sistemati l’ultima volta nel 1998 con la ristrutturazione e mai più rivisti», spiega maestro Antonello (ex vicepreside). Per la messa in sicurezza dell’istituto non basterà quindi mettere a norma il sistema antincendio, occorrerà intervenire anche sulle altre parti che non funzionano. Ci sperano i docenti e i collaboratori scolastici, se lo aspettano le famiglie degli alunni. ( ma. mad. )

