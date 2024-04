Il ritorno di Vito Strega: il vice questore alle prese con un femminicidio 

Il nuovo romanzo dello scrittore cagliaritano Piergiorgio Pulixi, “Per un’ora d’amore”, da oggi in libreria, sarà presentato questa sera alle 18,30 all’Auditorium Tiscali di Cagliari all’interno del festival Éntula. Dialogherà con l’autore Lucia Cossu.

***

«Per un’ora d’amore venderei anche il cuore», gorgheggiava Antonella Ruggiero coi Matia Bazar. Meglio però mettere da parte questa spensieratezza musicale.

Da oggi “Per un’ora d’amore” assume le sfumature noir dell’ultimo romanzo di Piergiorgio Pulixi edito per Rizzoli (400 pagg.; 17,50 €). Una storia coinvolgente, attuale, ricca dì umanità. E che segna il ritorno dell’amato vicequestore Vito Strega stavolta alle prese con un caso di femminicidio consumato a Milano, ma con radici in Sardegna: Maria Donata, la vittima, è infatti isolana.

Al centro della narrazione c’è Italo, che quando perde la figlia, ritrovata con indosso un abito da sposa che non le apparteneva, abbandona la quiete delle sue vigne nel sud della Sardegna e vola nella città meneghina per prendersi cura del nipotino Filippo “Pippo” di due anni e scoprire cosa possa essere accaduto alla figlia. Dopo otto mesi di indagini infruttuose, l’omicidio rischia di essere archiviato e Italo ha un’unica speranza: chiedere aiuto a Vito Strega.

Indagini

Pulixi per risolvere il caso si affida proprio al criminologo amatissimo dai suoi lettori. Lo ritroviamo molto fragile: «Vive problematiche che lo assediano e lo rendono inquieto e instabile», specifica lo scrittore cagliaritano, «ma prenderà questo caso molto sul personale perché il dramma del piccolo Pippo riflette la sua tragedia. E vuole evitare che abbia i suoi stessi traumi, quindi cercherà la verità».

Nel romanzo "Per un’ora d’amore” si tratta il dramma del femminicidio, ma con lo sguardo di chi rimane.

«Ho letto tanto sulle famiglie colpite da questo crimine più infame degli altri», spiega Pulixi, «se è ovvio che ci si concentri sulla vittima e sul suo dolore, a me stavolta ha interessato focalizzarmi sul dopo: chi rimane viene ucciso tutti i giorni dall’assenza, dalla nostalgia e anche da questioni finanziarie».

Linguaggio

“Per un’ora d’amore” diventa un invito alla riflessione sul perché in Italia ci sia un femminicidio ogni tre giorni. «Forze dell’ordine e magistratura intervengono dopo che il crimine si è consumato», sottoliena Pulixi. «Occorre agire prima: serve prevenzione, educazione e una cultura più improntata al dialogo, basata sul linguaggio non violento. L’uomo deve capire una volta per tutte che non si vive più in una società maschiocentrica».

