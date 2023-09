Il ritorno di San Salvatore, gli Scalzi sciolgono il voto  

La bandiera rossa che sventola si vede da lontano. «Eccoli, si vedono», gridano gli spettatori. È l’annuncio dell’arrivo di quell’esercito di uomini vestiti di bianco. Gli scalzi arrivano a Cabras come veri vincitori, accolti dal calore della comunità e da tantissimi turisti. La festa esplode alle 20: un grande momento di fede che a Cabras unisce veramente tutti. Ieri sera il simulacro di San Salvatore è rientrato nella chiesa di Santa Maria. Gli scalzi, partiti dall'antico villaggio del Sinis poco dopo le 18.30, hanno percorso lo stesso tragitto di sabato mattina: otto chilometri a piedi lungo gli sterrati, avvolti dalle nuvole di polvere e con in spalla il Santo in una serata caldissima. Con fede e devozione per il loro Gesù che anche questa volta li ha aiutati. Così raccontano tra loro quando arrivano all'ingresso del paese: sudati, stanchi, commossi. Qualcuno si accascia a terra, è l'ora delle lacrime, degli abbracci, della sofferenza. Gli applausi di ringraziamento da parte dei fedeli durano diversi minuti. E il voto ora è stato sciolto. Oggi invece è il giorno delle scalze. All’alba 300 donne percorreranno lo stesso tragitto per trasportare Santu Srabadoeddu dal villaggio alla chiesa di Cabras. Solo dopo, nell’antico borgo in festa da giorni, calerà nuovamente il silenzio. In attesa di un altro anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA