Il ritorno di Puddu  L’ex sindaco: riparto da Assemini 

Nel mezzo del cammin di nostra vita… Mario Puddu ha compiuto ieri cinquant’anni e ha festeggiato (anche) annunciando il suo ritorno in politica. «In vista delle Comunali mi metto a disposizione per la costruzione di un progetto di governo della mia città».

Si candida a sindaco?

«Andiamo piano. Sono disponibile a costruire un progetto condiviso. Stiamo costruendo un gruppo con amici, rappresentanti di vari settori della società asseminese, che va dal volontariato al sistema produttivo e imprenditoriale, in modo da dare voce a tutta la comunità».

Con il Movimento Cinque Stelle?

«Con una lista civica».

La notizia scuote le trattative in corso in vista delle amministrative di primavera. Mario Puddu ha bisogno di poche presentazioni: è stato il primo sindaco grillino in Sardegna, vinse, pardon, stravinse, le elezioni comunali nel 2013. Poi l’inchiesta giudiziaria per presunto abuso d’ufficio. Dopo la condanna in primo grado si dimise, proprio quando per lui, candidato Governatore, si profilava un potenziale futuro a Villa Devoto nel periodo di maggior splendore per il grillini. Inoltre Puddu aveva appena tirato la volata alla candidata sindaca Sabrina Licheri: «Assemini è stato l’unica città in Italia in cui il M5S si riconfermò alle Comunali, un elettore su due ci votò», racconta con orgoglio. L’assoluzione con formula piena è arrivata solo nel 2021. Troppo tardi per le Regionali, non per ricominciare.

Puddu, perché scende di nuovo in campo?

«Per amore della mia città e per le persone che la vivono, per amore della politica».

Lista civica aperta alle alleanze?

«Sì, certamente».

Con il centrodestra o il centrosinistra?

«Col buon senso civico e con chi ha capacità di dialogo dedito alla comunità, elementi imprescindibili quando si vuole amministrare. Questi ultimi anni, per via della pandemia, della guerra e dei conseguenti rincari, cittadini e imprese sono stati messi a dura prova. Per questo è necessario ascoltare per proporre soluzioni concrete che guardino più alle esigenze comuni, più che ai colori politici».

Il suo rapporto con la parlamentare ed ex sindaca Sabrina Licheri?

«Inesistente. Nel 2013 le chiesi di candidarsi consigliera e poi non esitai a proporla come sindaca. Nel tempo mi sono accorto che è stata una fiducia mal riposta di cui però preferisco non parlare più. Capitolo chiuso».

Si dice ci sia lei dietro la caduta dell’ex sindaca Licheri.

«Non è assolutamente vero».

Il momento più difficile?

«Quando è arrivata la condanna per abuso d‘ufficio. Un’esperienza dolorosa ma significativa in cui il senso di solitudine è stato forte. Da chi mi aspettavo solidarietà ho ricevuto indifferenza, ma fortunatamente ho avuto al mio fianco numerosi cittadini che mi hanno mostrato affetto e vicinanza continua. Lo stesso affetto che mi sta spingendo oggi ad impegnarmi più attivamente nella mia città».

Le Regionali sono sfumate.

«Un’opportunità persa, consentitemi di dirlo, forse anche per la Sardegna che avrebbe avuto bisogno di un rinnovamento vero. Una cosa è certa: non smetterò mai di impegnarmi attivamente per il bene della mia e nostra Sardegna».

Lei è ancora grillino?

«Io non sono cambiato, ma è necessario chiarire alcuni fatti. Una volta assolto definitivamente, ho riscontrato un continuo ostracismo da parte della leadership regionale, condita da indifferenza diffusa da parte di chi avrebbe dovuto difendermi prima e sostenermi dopo. Ho riflettuto parecchio e sono giunto alla conclusione che un trattamento del genere non fosse consono ai principi fondanti del M5S, dopo lunghi silenzi e risposte non date ho capito che forse per via di qualche personalismo, c’era proprio l'intenzione di emarginarmi».

Nuovo flirt con la politica.

«Sì, per Assemini non è mai mancato l’amore. Avevamo approvato il Puc nel primo anno di mandato, ma non mi pare stia avendo l'efficacia sperata, l’edilizia nelle nuove aree è ferma. Il problema della viabilità resta irrisolto. C’è tanto da fare e mi piacerebbe contribuire alla valorizzazione della città al fianco delle persone che hanno a cuore questi ideali, a prescindere dall’appartenenza politica o partitica. Credo che quando si costruisce un progetto per una città l'unica via da seguire sia quella del bene comune».

Cosa serve ad Assemini?

«Tante cose ma in concreto un’amministrazione più vicina alla gente, che non si chiuda nel palazzo, ma sappia dare risposte concrete. Io sono pronto a riprovarci».

