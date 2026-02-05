Il ritorno di Paratici a Firenze: «Sfida stimolante» 

Dopo cinque anni (e due e mezzo di inibizione per il caso di plusvalenze) Fabio Paratici torna in Italia, dove lo attende una sfida stimolante e complessa in una Fiorentina in zona retrocessione. «Una scelta che può sembrare da incoscienti invece è coraggiosa», ha spiegato il neo responsabile dell’area tecnica del club, «la società è importante, la proprietà seria, le infrastrutture di un livello unico. Adesso la priorità è salvarsi, poi penseremo al resto».

Paratici riparte dopo la lunga e vincente esperienza alla Juve e l’avventura dal 2021 col Tottenham: «La Premier è l’Nba del calcio e ho vissuto 5 anni meravigliosi». Sulla squalifica, «nessuno alla Juve è stato condannato per valori artificiali ma per un principio di bilancio mai utilizzato. Quindi non ci sono stati errori o leggerezza. Quando uno sente di non aver commesso nulla di sbagliato si vergogna a doversi difendere, per me è stato così». Ora la nuova sfida. «Ringrazio la famiglia Commisso e Ferrari che mi hanno scelto. Ho firmato per 4 anni e mezzo senza clausole liberatorie in caso di retrocessione. Qui c’è tutto per fare bene». Ora la priorità è la salvezza: «La Fiorentina non vale la B ma dobbiamo stare sul pezzo».

RIPRODUZIONE RISERVATA