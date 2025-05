Il ritorno di Oristanio scalda la Domus 

Il grande rimpianto o il grande incubo. O magari solo un grande amico da riabbracciare per poi batterlo. Lunedì contro la Fiorentina Gaetano Oristanio ha segnato il gol che ha permesso al Venezia di riportarsi a galla a due giornate dalla fine del campionato. Premiato addirittura come Mvp del match, l’esterno campano punta ora al bersaglio grosso, il Cagliari, la sua ex squadra. Che un anno fa - più o meno di questi tempi - aveva l’opportunità di riscattarlo dall’Inter, e in un primo momento sembrava anche intenzionato a esercitare il diritto di riscatto strappato al momento del prestito. Ha poi rinunciato, non convinto del tutto delle condizioni fisiche che lo avevano costretto a saltare parte della stagione in rossoblù. A quel punto il club lagunare, su spinta dell’allenatore Di Francesco, è entrato in scivolata e lo ha acquistato a titolo definitivo dandogli, tra l’altro, la certezza che nell’Isola non aveva trovato: un intero campionato da titolare, e quindi da assoluto protagonista.

Lo score

Fosse stato per lui, sarebbe rimasto al Cagliari e non perdeva occasione per dichiararlo anche pubblicamente. In Laguna ha, tuttavia, trovato un buon habitat per potersi esprimere al meglio e, soprattutto, non ha avuto particolari intoppi dal punto di vista fisico. «Che serata, e ora continuiamo così», ha scritto su Instagram sotto la foto con cui mostrava, orgoglioso, il premio che gli aveva appena consegnato la Lega come migliore in campo. Il terzo gol stagionale è arrivato con un colpo di testa sul secondo palo, non proprio una sua specialità. Ma anche questo dà l’idea della crescita, a trecentosessanta gradi. Nello score personale ha anche tre assist e due reti annullate, una proprio nella gara d’andata giocata col Cagliari il 22 dicembre al “Penzo” (e finita 2-1) nella quale fu uno dei protagonisti (servendo la palla dell’1-0 a Zampano dopo un guizzo dei suoi).

Amici rivali

Con la maglia rossoblù è andato a segno due volte. Il primo gol in Serie A è arrivato proprio contro il Frosinone di Di Francesco nel rocambolesco e clamoroso 4-3. L’altro al Lecce. In tutto ha collezionato 25 presenze, di cui 11 da titolare. Una frattura del metatarso ha poi condizionato e frenato il suo percorso nel Cagliari. Umile, educato, rispettoso dei ruoli, delle regole e delle persone, si è fatto volere bene da subito e da tutti ad Asseminello. Anche Ranieri stravedeva per lui. Ha legato in particolar modo con Prati e Obert, con loro ha condiviso la maggior parte delle giornate fuori dal campo. E anche quando le strade si sono poi separate, il filo non si è spezzato. Domenica il grande abbraccio prima del fischio d’inizio, poi nessuna pietà sino ai tre finali. Nella speranza che, concluso il match, siano i due rossoblù a dover asciugare le lacrime a Oristanio, e non il contrario.

