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Canottaggio.
22 settembre 2026 alle 00:29

Il ritorno di Oppo: 5° agli Europei di coastal rowing 

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Stavolta il bronzo che si è messo al collo alle Olimpiadi non è riuscito ad acciuffarlo, ma il quinto posto in una finale europea certifica che Stefano Oppo non si è dimenticato come si faccia a remare. E remare forte.

Ai campionati europei di coastal rowing a La Linea de la Concepcìon (al confine con Gibilterra, in Spagna), l’oristanese si è rimesso in gioco. Aveva momentaneamente lasciato il canottaggio dopo i Giochi di Parigi, quando la federazione internazionale aveva annunciato di aver sostituito il programma del pesi leggeri con il coastal rowing per Los Angeles 2028, pur senza rinunciare ad assaggiare la disciplina marina (due anni fa a Montecarlo con la Prince Albert II, una endurance). Nel frattempo si era laureato e aveva continuato ad allenarsi e a far parte del gruppo sportivo dei Carabinieri. Con quella divisa, in Spagna, è entrato in finale col terzo tempo, poi ha chiuso con un ottimo quinto posto assoluto in 30’20”42. L’oro è andato a Ronan Byrne (Irish Defence Forces Rowing Club) in 29’37”58, davanti allo spagnolo Pablo Hermoso (Real Club Mediterraneo de Malaga). ( c.a.m. )

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