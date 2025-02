Il ritorno di Neymar: «Sono pronto» 

Neymar è tornato, e la torcida esulta, non solo quella del Santos ma anche chi sogna il sesto titolo mondiale del Brasile, nel 2026 in Usa. Intanto O Ney è entrato all'inizio della ripresa della partita del campionato paulista, il Paulistao , che la sua squadra ha pareggiato per 1-1 contro il Botafogo di Riberao Preto, mostrando già un discreto stato di forma per un calciatore reduce dal gravissimo infortunio dell'ottobre del 2023 che lo aveva tenuto fermo e aveva indotto il tecnico dell'Al Hilal, Jorge Jesùs, a fare a meno di lui. «Questa sera ho dimostrato di essere pronto per giocare», le sue parole al termine della partita, «avevo solo bisogno di ritrovare il ritmo. Mi sento ancora ferito dalle parole di Jorge Jesùs, secondo cui non avevo la condizione per far parte della sua squadra: peccato che in allenamento, nelle partitelle, facevo gol e distribuivo assist, e ciò vuol dire che ero nelle stesse condizioni degli altri. Ma questo, per fortuna, è il passato».

RIPRODUZIONE RISERVATA