Il ritorno di Nadal: «L’anno più brutto» 

Il tennis con la T maiuscola scorre ancora nelle vene di Rafa Nadal. Il maiorchino, ex numero 1 del mondo precipitato nel frattempo al 672° posto del ranking - e in campo nel torneo Atp 250 di Brisbane grazie a una wild card - al primo turno ha battuto l'austriaco Dominic Thiem (n.98) in due set (7-5, 6-1) e un'ora e mezza, riassaporando il successo in singolare dopo 349 giorni. Tanti ne sono passati dall'ultimo match, la sconfitta contro lo statunitense McDonald al 2° turno degli Open d'Australia 2023, dove si era procurato l'infortunio all'anca sinistra che lo ha costretto all'intervento dello scorso giugno, seguito da mesi di dolorosa riabilitazione. «È stato un giorno emozionante ed importante», ha detto lo spagnolo, 37 anni, mentre la gente lo applaudiva. «Quello passato fuori dal tour è stato forse l'anno peggiore della mia carriera e sentirmi di nuovo competitivo davanti a un pubblico che mi trasmette affetto mi rende davvero felice». A Brisbane anche due successi italiani: Matteo Arnaldi ha battuto l'ungherese Marton Fucsovics (6-7, 6-4, 7-6) e sfida lo slovacco Lukas Klein. Lucia Bronzetti ha eliminato (6-4, 7-5) la statunitense Ashlyn Krueger (n. 82) e sarà la prima avversaria di Aryna Sabalenka, testa di serie numero 1 e n. 2 Wta.

Nell’Atp 250 di Hong Kong, Lorenzo Musetti ha sconfitto 6-4, 7-5 il tennista di casa Wong Chak Lam, 19 anni e affronterà il russo Pavel Kotov. A Perth Novak Djokovic ha vinto in tre set contro il ceco Jiri Lehecka nella fase a gironi della United Cup, poi ha rinunciato al doppio misto per un dolore al polso destro ma non si è detto preoccupato. Nella notte si è giocata Italia-Francia.

