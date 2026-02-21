Il ritorno di monsignor Soddu 

Pronostici rispettati. Monsignor Francesco Antonio Soddu è il nuovo arcivescovo metropolita della diocesi turritana, come ventilato da tempo e ratificato ieri, in cattedrale, dall’annuncio dell’amministratore diocesano Antonio Tamponi. «È un prete obbediente e se gliel’ha chiesto il Papa verrà», dichiara Caterina Fiori, l’ex perpetua del prelato, nelle prime file ad applaudire “il grande ritorno”. Perché Soddu, a Sassari, tra gli altri incarichi, ha ricoperto dal 1997 al 2012 il ruolo di parroco proprio del Duomo di San Nicola, dove venne ordinato presbitero trent’anni fa, e dal 2005 al 2012 quello di direttore della Caritas diocesana.

La comunicazione

Corsi e ricorsi del magistero ecclesiale per il prelato, nato a Chiaramonti nel 1959 ma presto adottato dal capoluogo turritano dove si è trasferito diplomandosi negli anni 70 al liceo classico Azuni per poi conseguire il Baccellierato in Sacra Teologia e iniziare il suo percorso nelle gerarchie cattoliche. E ora torna alla base al termine di quattro anni trascorsi come guida della sede vescovile di Terni-Narni-Amelia. Dove, rispettando il rigido protocollo del Vaticano, ha a sua volta comunicato alle 12, e in contemporanea con Sassari, il suo prossimo trasloco nell’isola. Andando così a coprire un ruolo rimasto vacante dall’aprile 2025 quando Papa Francesco dispose l’insediamento a Roma dell’ex arcivescovo, Gian Franco Saba, come Ordinario militare per l’Italia. «Da allora sono trascorsi nove mesi. - ricorda Tamponi, guida nell’interregno con compiti dal perimetro ristretto – Siamo andati oltre ogni ragionevole previsione». Il cambiamento era però nell’aria, di recente, e la reazione della chiesa gremita al nome di Soddu non è stata certo di sorpresa.

A Terni

A essere preso quasi alla sprovvista sembra invece il vescovo. «Questa scelta del Santo Padre mi riempie di meraviglia e di stupore – afferma lui, nel messaggio letto in cattedrale -e io non ho mai disobbedito ai miei superiori». Proprio come anticipato dalla ex perpetua 88enne, la quale si lascia scappare: «A chi mi diceva che sarebbe ritornato rispondevo sempre: No, non ci viene». Ma ecco l’invito del Santo Padre a cui, secondo il diritto canonico, nessun vescovo può opporre un rifiuto anche se è certo lecito avanzare qualche ragione di contrarietà. «Il Signore- assicura lui -mi è stato sempre vicino e credo che continuerà a benedirmi nella sede che mi ha generato e nella quale, ora, vengo mandato come padre e pastore». Piovono applausi dalle autorità presenti e dai fedeli che non hanno risparmiato i battiti di mani neanche davanti all’evidente commozione di monsignor Tamponi nel ripercorrere il suo servizio. Emozioni ma anche ironia quando ricorda che resterà altri due mesi come amministratore diocesano: “Sono scadente ma non ancora scaduto”. Il neo arcivescovo prenderà infatti possesso a metà aprile della nuova e, al contempo, vecchia sede.

RIPRODUZIONE RISERVATA