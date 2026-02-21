VaiOnline
Sassari.
22 febbraio 2026 alle 00:57

Il ritorno di monsignor Soddu 

Il nuovo arcivescovo è stato parroco del duomo di San Nicola 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pronostici rispettati. Monsignor Francesco Antonio Soddu è il nuovo arcivescovo metropolita della diocesi turritana, come ventilato da tempo e ratificato ieri, in cattedrale, dall’annuncio dell’amministratore diocesano Antonio Tamponi. «È un prete obbediente e se gliel’ha chiesto il Papa verrà», dichiara Caterina Fiori, l’ex perpetua del prelato, nelle prime file ad applaudire “il grande ritorno”. Perché Soddu, a Sassari, tra gli altri incarichi, ha ricoperto dal 1997 al 2012 il ruolo di parroco proprio del Duomo di San Nicola, dove venne ordinato presbitero trent’anni fa, e dal 2005 al 2012 quello di direttore della Caritas diocesana.

La comunicazione

Corsi e ricorsi del magistero ecclesiale per il prelato, nato a Chiaramonti nel 1959 ma presto adottato dal capoluogo turritano dove si è trasferito diplomandosi negli anni 70 al liceo classico Azuni per poi conseguire il Baccellierato in Sacra Teologia e iniziare il suo percorso nelle gerarchie cattoliche. E ora torna alla base al termine di quattro anni trascorsi come guida della sede vescovile di Terni-Narni-Amelia. Dove, rispettando il rigido protocollo del Vaticano, ha a sua volta comunicato alle 12, e in contemporanea con Sassari, il suo prossimo trasloco nell’isola. Andando così a coprire un ruolo rimasto vacante dall’aprile 2025 quando Papa Francesco dispose l’insediamento a Roma dell’ex arcivescovo, Gian Franco Saba, come Ordinario militare per l’Italia. «Da allora sono trascorsi nove mesi. - ricorda Tamponi, guida nell’interregno con compiti dal perimetro ristretto – Siamo andati oltre ogni ragionevole previsione». Il cambiamento era però nell’aria, di recente, e la reazione della chiesa gremita al nome di Soddu non è stata certo di sorpresa.

A Terni

A essere preso quasi alla sprovvista sembra invece il vescovo. «Questa scelta del Santo Padre mi riempie di meraviglia e di stupore – afferma lui, nel messaggio letto in cattedrale -e io non ho mai disobbedito ai miei superiori». Proprio come anticipato dalla ex perpetua 88enne, la quale si lascia scappare: «A chi mi diceva che sarebbe ritornato rispondevo sempre: No, non ci viene». Ma ecco l’invito del Santo Padre a cui, secondo il diritto canonico, nessun vescovo può opporre un rifiuto anche se è certo lecito avanzare qualche ragione di contrarietà. «Il Signore- assicura lui -mi è stato sempre vicino e credo che continuerà a benedirmi nella sede che mi ha generato e nella quale, ora, vengo mandato come padre e pastore». Piovono applausi dalle autorità presenti e dai fedeli che non hanno risparmiato i battiti di mani neanche davanti all’evidente commozione di monsignor Tamponi nel ripercorrere il suo servizio. Emozioni ma anche ironia quando ricorda che resterà altri due mesi come amministratore diocesano: “Sono scadente ma non ancora scaduto”. Il neo arcivescovo prenderà infatti possesso a metà aprile della nuova e, al contempo, vecchia sede.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un buon punto

Con la Lazio prova di carattere dei rossoblù: finisce 0-0 
l nello sport
Il caso

Fondazione Mont’e Prama, al centro dell’inchiesta  presunte transazioni opache

Nel corso delle perquisizioni la Finanza ha sequestrato anche anfore antiche 
Francesco Pinna
Cronaca

«A Orani si è fatto buio, ma non rassegniamoci»

Il parroco: evento terribile e inatteso, ha oscurato la vita della comunità 
Marilena Orunesu
Convocate due commissioni consiliari in seduta congiunta. Solinas (Pd): «Difficile venga accolta per intero»

La Pratobello slitta ancora

Comandini: «I comitati saranno auditi il 4 marzo» 
Lorenzo Piras
Oggi scadono i dirigenti supplenti, ma per il commissariamento del Governo serve un mese. I sindacati: no a una sanità bloccata

Asl senza manager,  soluzione vicina ma solo per Olbia

A metà settimana la nomina del dg Cagliari, trattative ancora in alto mare 
Roberto Murgia
Il fenomeno

La corsa sociale conquista Cagliari

In sei mesi 600 iscritti al “Suncity run club” che ogni domenica invade il Poetto 
Alessandra Ragas
Viabilità

«Sulla Statale 195 un’estate da incubo»

Sindaci e operatori turistici: «Incognita cantieri, è emergenza»  
Piera Serusi
Verso il voto

«Il Governo va avanti anche se vince il no»

Il messaggio di Nordio e Piantedosi alle opposizioni in vista del referendum  