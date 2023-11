Il ritorno di Mazzarri con il suo Napoli e i rischi del Milan  

Un sabato entusiasmante. La Serie A torna in campo e lo fa con tre match: si comincia con Salernitana-Lazio, segue Atalanta-Napoli e si chiude con Milan-Fiorentina. Senza dubbio, la prima di Walter Mazzarri si prende la scena.

Il ritorno

Mazzarri si presenta combattivo e pronto nella sua nuova avventura sulla panchina del Napoli che ritrova dieci anni dopo i quattro già trascorsi in azzurro. Ad attenderlo una squadra da risvegliare - dopo la breve e infelice stagione di Rudi Garcia - e un poker di match durissimi, che comincia con l'Atalanta e proseguirà con Real Madrid, Inter e Juventus, tutto in 14 giorni. Il tecnico azzurro arriva però senza paura, cominciando dall'ironia che riserva a chi gli dà del “bollito”: «Se è buono - dice - lo mangio anche io. Ma sono talmente esperto che non rispondo a questa sciocchezza. Ho studiato tanto in questi anni, so che il calcio è molto cambiato negli ultimi tre-cinque anni e so anche che una squadra non abituata a vincere lo scudetto quasi fisiologicamente paga qualcosa». Mazzarri non rimprovera nulla al suo predecessore Garcia e sottolinea: «Lo scudetto? Se non si ricomincia a rivincere, come pensi allo scudetto? L'ultima è stata persa e siamo a 10 punti dalla vetta». Osimhen partirà dalla panchina.

La rinascita

«Niente parole, servono i fatti»: Stefano Pioli disegna così il momento del Milan, caduto nel baratro di un'emergenza senza fine. Davanti all'esame contro la Fiorentina, che può segnare la corsa al primi posti in classifica per i rossoneri, dopo prestazioni non all'altezza, il Milan deve affrontare l'ennesima emergenza infortuni senza poter contare sui suoi leader. Stasera non ci saranno Olivier Giroud, squalificato, e Rafael Leao, infortunato. Assente anche Okafor, ko in Nazionale, così il Milan deve buttare nella mischia un quindicenne, predestinato, ma pur sempre giovanissimo. A sorprendere però non deve essere la convocazione di Camarda ma la necessità di dover affettare i tempi per poter avere alternative in attacco. «Recuperiamo Loftus-Cheek, Calabria e Pulisic», sottolinea Pioli, che contro Italiano sa di rischiare grosso.

