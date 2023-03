Il ritorno di Lino Musella «Prima volta? In Sardegna E quel film all’Asinara...» 

Lino Musella, attore prolifico, ritorna in Sardegna (questa volta a teatro) a consolidare un rapporto stretto. Nella memoria di tutti “La stoffa dei sogni” il suo ruolo nel film di Gianfranco Cabiddu interamente girato all’Asinara che vinse nel 2017 il David di Donatello. «Un lungo periodo in un luogo unico come l’Asinara, isola su isola per parlare di un’isola. Lì ho incrociato due grandi maestri, Luca De Filippo e Ennio Fantastichini. Per la vostra terra riservo un ricordo unico e bellissimo. Va detto che proprio in Sardegna, che amo, c’è stato anche il mio primo ciak. Era il 2014, il film si intitola “Happy Days Motel” di Francesca Staasch».

Musella porta in scena a Cagliari (il 5 e 6 aprile alle 20.30 al Teatro Massimo) un autore feticcio, David Foster Wallace. Amato, citato, talvolta osannato, di certo citato nell’olimpo immaginario del radical chic (dove tutti vorrebbero dimorare). Quando il Time stila l’elenco dei 100 migliori romanzi statunitensi dello scorso secolo non può fare a meno di inserire “Infinite Jest”. Nel 1999 va in stampa “Brevi interviste con uomini schifosi”, dove le tecniche avanguardistiche di Foster Wallace decollano e saziano una visione crudele almeno quanto assurda per la realtà che mostrano. Intervista strumento sarcastico e l’autore che ne pare posseduto: Wallace, matematico e filosofo (non sono poi la stessa cosa?) sente le voci e, da autentico sciamano, nell’esorcizzarle le risputa al mondo.

Quelle voci, raccolte da Daniel Veronese e nell’interpretazione di Lino Musella e Paolo Mazzarelli, arrivano ora a teatro per uno spettacolo imperdibile per chi, curioso, vuole osservare da vicino uomini incapaci di avere relazioni armoniche con le donne. Il tutto condito dall’humor intriso da tanta drammaticità che a tratti rasenta il sadismo. La chimica del teatro fa il resto. In scena per il terzo appuntamento con Pezzi Unici/Rassegna Trasversa organizzato dal Cedac, ecco otto dialoghi divisi dal suono semplice di un campanello e dal titolo che appare sullo schermo. I due attori, Musella e Mazzarelli, che alternativamente interpretano ruoli maschili e femminili, dove i primi hanno la “strana” abilità, nutrita di egoismo, di mercificare, alterandola a suo piacimento, la relazione con l’universo femminile. Tematica sempre più tristemente attuale e presente nelle cronache dei mass media. Davvero una galleria impietosa di mostri.

A proposito, Musella gli uomini sono davvero così schifosi?

«Wallace, in realtà, ci rivela che forse noi uomini non lo siamo. A far schifo, semmai, sono i meccanismi che mettiamo in campo. E le scelte che si fanno inducono poi quei comportamenti “ripugnanti”. Credo sia questa la vera riflessione che scaturisce dallo spettacolo».