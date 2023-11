Il ritorno di Jorginho: sono pronto 

«Se dovessi battere un rigore non mi tirerei indietro, sarei pronto, non ci sarebbe alcun blocco». Jorginho, tornato in nazionale dopo un periodo di assenza, per la prima volta a Coverciano sotto la gestione Spalletti, si dice «molto contento» della chiamata del nuovo ct e allontana i brutti ricordi legati al dischetto. Il centrocampista italo brasiliano, vice capitano dell'Arsenal, si appresta a tornare proprio all'Olimpico di Roma dove sbagliò il rigore contro la Svizzera nella gara di qualificazione al Mondiale. Un errore che fu decisivo per la classifica.

«Non mi piace fare confronti fra allenatori però sia Mancini sia Spalletti sono due tecnici molto sinceri. Lo sono stati fin da subito con me e credo che questo sia un aspetto che conta. Entrambi poi amano proporre un bel calcio, tanto possesso palla e schieramento alto», cosi Jorginho, di nuovo in azzurro. Per il centrocampista si tratta del primo raduno con l'attuale ct. «Venerdì contro la Macedonia del Nord dovremo scendere in campo concentrati, senza concedere nulla, sfruttando nel migliore dei modi la spinta dell'Olimpico: è sempre bello giocare in quello stadio e sentire l'energia che sa trasmettere».

