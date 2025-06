Il ritorno di Immobile 

Dopo aver vinto lo scudetto, il Napoli è protagonista anche del calciomercato ed è impegnato su vari fronti per mettere a disposizione del tecnico Conte una rosa in grado di far bene anche in Europa. Per l’attaccante sono sempre in piedi i discorsi con il Liverpool per Nunez e con l’Udinese per Lucca, mentre in uscita è stato dato l’ultimatum a Osimhen che martedì tornerà in squadra dal prestito in Turchia: o accetta l’Al Hilal, o in alternativa qualunque club paghi la clausola per l’estero di 75 milioni, oppure verrà messo fuori rosa. Intanto prosegue la trattativa con il Psv Eindhoven per Noa Lang: fra le due società ballano 5 milioni ma la distanza verrà colmata a breve.

Dalla Germania arrivano voci di un interessamento per Nusa, talento norvegese del Lipsia, ma non non ci sono conferme. Per la difesa l’obiettivo è Beukema, che ha chiesto ufficialmente al Bologna di essere ceduto. Cajuste, tornato alla corte dei partenopei dopo l’esperienza all’Ipswich andrà in Turchia al Besiktas. Per il ruolo di portiere da affiancare a Meret avanza la candidatura del granata Milinkovic Savic.

A Torino

La Juventus ha il sì del canadese David ma non l’accordo sulle commissioni ai procuratori e quindi il discorso è in stand by, così come quello con il Manchester United per Sancho. Il tecnico Tudor insiste per Balerdi, difensore che ha già avuto al Marsiglia. L’alternativa è Aguerd, marocchino del West Ham che, come Balerdi, piace anche alla Roma. In ogni caso prima di acquistare la dirigenza bianconera dovrà cedere un paio di giocatori del reparto arretrato e gli indiziati sono Rugani e Kelly.

I rossoneri

Il Milan non ha riscattato Joao Felix, Walker e Sottil, che tornano ai rispettivi club, mentre in entrata c’è Ricci, operazione in chiusura con il Torino per una cifra intorno ai 25 milioni bonus compresi (23 di base fissa, più due). Per Jashari sono stati offerti 30 milioni al Bruges che però ne vuole 40. Continua poi il discorso con il Como per il trasferimento da Fabregas di Morata e Thiaw, mentre Theo Hernandez andrà all’Al Hilal. È sfumato il talento genoano Ahanor, che andrà all’Atalanta per 15 milioni più 5 di bonus. Il Nottingham Forest dopo il no dello juventino Weah ha chiesto Musah ai rossoneri. L’Inter prenderà Bonny dal Parma, che potrebbe cedere anche Bernabè alla Fiorentina, ma la dirigenza nerazzurra lavora anche sul fronte Rovella, per il quale la Lazio chiede 50 milioni. Gli emissari interisti ne avrebbero messi sul piatto 40 più Asslani come contropartita tecnica, ma per la Lazio l’arrivo dell’albanese non sarebbe possibile dato il blocco del mercato.

Il ritorno

Il Bologna sta stringendo i tempi col Besiktas per Immobile (accordo fatto: al giocatore 2 milioni per un anno) e pensa anche a come rifare la difesa nel caso partano sia Beukema che Lucumi. Gli obiettivi sono Diogo Leite dell’Union Berlino, Cesar Tarrega del Valencia, Vitik dello Sparta Praga e Ghilardi del Verona. Il Pisa cerca Hwang Jae-Won, classe 2002, terzino destro della nazionale sudcoreana in forza al Daegu. Agustin Rossi del Flamengo è l’obiettivo dell’Udinese per la porta, ma chiede un ingaggio di 1,5 milioni all’anno mentre i friulani gliene hanno offerti la metà: l’accordo sembra lontano. Un portiere serve anche al Sassuolo, che tratta Klinsmann col Cesena, mentre per l’attacco c’è stato un contatto con il Como per Cutrone. La Roma tratta con Tagliafico, in svincolo dal Lione, ma prima deve cedere Angelino per il quale si sarebbero fatti avanti un paio di club inglesi. Il Sunderland si è informato con la Lazio su Guendouzi. Il Lecce per l’attacco dopo Camarda prenderà Oristanio.

