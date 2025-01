Il ritorno di Giampaolo con un Lecce dimezzato 

In vista della sfida salvezza col Cagliari il Lecce lavora per il recupero di due titolari come Rafia e Berisha. Il giocatore albanese è pronto per tornare ad allenarsi con i compagni dopo 3 settimane di differenziato, mentre saranno sicuramente assenti Banda (vittima di una frattura al malleolo), Gaspar (infortunio al legamento collaterale) e Rafia, che tornerà a disposizione dopo la gara con i rossoblù. Da valutare Gallo e Sansone, assenti rispettivamente da uno e due turni.

Il momento

Buono il rendimento della squadra nelle ultime 5 partite: i giallorossi hanno conquistato 7 punti, gli stessi ottenuti dalla Juventus. L’arrivo di Giampaolo come tecnico da 8 giornate ha portato la sterzata positiva che la società si attendeva. Undici i punti conquistati fin qui col nuovo allenatore, col successo in tre scontri diretti contro Venezia, Monza ed Empoli. Il dato più interessante per la squadra pugliese riguarda proprio il rendimento con le concorrenti alla salvezza: su 20 punti totali, 19 sono arrivati dalle sfide con le rivali della zona bassa della classifica.

Con le big invece i salentini sono riusciti a ottenere un solo punto (1-1 contro la Juve). Il rendimento migliore con le concorrenti arriva dalle partite in casa: 3 vittorie contro Cagliari, Verona e Monza. In Sardegna sarà battaglia, è una trasferta che per l’ex Marco Giampaolo non sarà mai come le altre.

