Il ritorno di Ghiani:  subito una vittoria a Wolverhampton 

Una partenza normale, sulla scia dei primi tre, poi lo sprint grintoso nel finale, a centro pista, sotto i riflettori dell'ippodromo di Wolverhampton, spingendo Prineup. “Primo” ha annunciato ieri sera Marco Ghiani sui social. Il sorriso orgoglioso di chi ha saputo rialzarsi dopo una caduta ben più grave di quella dell'agosto 2021 quando era finito sotto gli zoccoli dei cavalli che lo seguivano. Allora era rientrato dopo nove giorni e vinto subito col fidato Real World, vincitore alle Royal Ascot. Questa volta ha saputo rialzarsi dopo i sei mesi di squalifica per uso di cocaina.

L'enfant prodige di Silì che in Inghilterra viene visto come il successore di Frankie Dettori stava bruciando le tappe: vincitore a 22 anni dell'Apprentice Jockeys Championship delle corse in piano. Prima di lui solo Frankie Dettori ci era riuscito. E proprio l'origine sarda, la tenacia e la capacità di vincere così tanto da giovane (206 corse e oltre 2 milioni di sterline) lo hanno fatto accostare a “The King” il fuoriclasse figlio di Gianfranco Dettori. E proprio come Frankie, anche Marco Ghiani ha avuto un momento di sbandamento. Il fantino aveva assunto la droga durante una vacanza estiva in Italia e di nuovo in Inghilterra e aveva ripreso la cocaina due giorni prima della partenza per Newcastle.

Imparata la lezione

Ha passato il tempo della squalifica allenandosi, dedicandosi a moglie e figlio e ha assistito alla Sartiglia di Oristano. Il jockey ha saputo riconoscere la colpa e imparare la lezione, come confessato ai fan: “Senza quel benedetto giorno probabilmente non mi sarei reso effettivamente conto che la vita che sognavo fin da bambino si era realizzata, e la stavo per gettare via tutta d'un colpo. Vi chiedo immensamente scusa per avervi deluso, ma ciò non ricapiterà più, siamo pronti a tornare più determinati e vogliosi di prima. Never stop dreaming”.

Il sogno continua e Marco “Linus” Ghiani vuole continuare a stupire. La vittoria nel giorno del suo rientro fa riprendere la corsa verso un futuro che può essere davvero luminoso.