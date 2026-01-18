Il ritorno di fiamma rossoblù 

La vittoria sulla Juventus non condiziona le scelte sul mercato, semmai le rafforza. A due settimane dalla chiusura della sessione invernale, il Cagliari si appresta a muovere i primi passi ufficiali, sia in entrata che in uscita. Pochi ma buoni. Chirurgici. «Di sicuro, quello che faremo, non sarà frutto della casualità e non lo faremo per stravolgere», ha tenuto a precisare, alla vigilia del match con i bianconeri, l’allenatore Pisacane, pronto ad accogliere Sulemana in settimana nella speranza di riabbracciare presto anche un altro ex, Dossena, che proprio lui aveva lanciato in rossoblù nel 2022, quando si era ritrovato in panchina in Serie B per una partita contro il Cosenza nell’interregno tra Liverani e Ranieri. Potrebbe a sua volta lasciare l’Isola dopo due stagioni e mezzo Prati, destinazione Torino. Resta in piedi col Parma l’ipotesi di uno scambio Luvumbo- Cutrone.

Centrocampo

Sulemana atto II. Il 22enne centrocampista ghanese è atteso ad Asseminello tra oggi e domani. Arriva con la formula del prestito dall’Atalanta con un diritto di riscatto fissato in 9 milioni. A Bologna non trovava spazio, giusto 3 presenze, in tutto 42 minuti. Ha scelto così di cambiare aria e quando ha saputo dell’interesse del Cagliari non ha esitato un attimo senza prendere quindi in considerazione altre opzioni (ne aveva diverse anche in Italia). Non sarà l’unico centrocampista in arrivo a gennaio, complici gli infortuni di Deiola e Folorunsho (come hanno evidenziato lo stesso Pisacane e il ds Angelozzi). Dal Torino è pronto a sbarcare Tino Anjorin, 24 anni, inglese, scuola Chelsea, il prezzo granata da pagare per arrivare a Prati, vecchio pallino di Cairo. Prestito con diritto di riscatto in entrambi i casi.

Difesa

La prova di Mina contro la Juventus ha rassicurato lo staff tecnico e la dirigenza. Non cambiano, tuttavia, le strategie difensive sul mercato e l’esigenza di poter contare su un altro giocatore di esperienza. Dossena è una tentazione e un’opportunità allo stesso tempo. Si è rimesso a disposizione di Fabregas dopo uno stop di nove mesi per la rottura del crociato, a Como, però, è schiacciato dalla concorrenza e quale ambiente migliore per ritrovare condizione e fiducia, un ambiente familiare con un allenatore che lo stima. La trattativa con i lariani è avviata ormai, resta da chiarire se ci sarà o meno un diritto di riscatto oltre al prestito e, nel caso, il prezzo.

Attacco

Quello offensivo è il reparto che sta meglio, nonostante i forfait di Felici e Belotti. Offre diverse soluzioni a Pisacane e - paradossalmente - un ulteriore pedina potrebbe destabilizzare o comunque frenare il percorso di qualcuno. A meno che non si prospetti uno scambio, come quello tra Luvumbo e Cutrone che Angelozzi e il collega del Parma stanno provando a mettere in piedi. Se son rose, fioriranno. C’è tempo sino al 2 febbraio. Probabile, intanto, il rientro anticipato di Vinciguerra dal Pescara, lo aspettano al Monopoli, sempre in prestito.

