Il ritorno di Errani-Paolini 

Tokyo. L’ultimo titolo, oltre un anno fa. Ieri Sara Errani e Jasmine Paolini sono tornate a vincere e lo hanno fatto nel torneo (di doppio, naturalmente) del Wta 500 di Tokyo. Le azzurre, già certe della qualificazione alle Wta Finals di Indian Wells, in programma dall’8 al 15 novembre, hanno battuto con il punteggio di 6-2 6-2 in finale la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani (numero 4 e numero 3 del ranking mondiale di doppio). Una rivincita contro la fortissima coppia, numero uno del torneo, che aveva eliminato le azzurre nei quarti a Pechino appena un mese fa.

Una partita dominata già dai primi game, con la coppia azzurra che non ha mai concesso l’opportunità di rientrare alla canadese e alla brasiliana.

Da oggi a Parigi

Intanto diventano sette gli italiani in tabellone al Masters 1000 di Parigi. Alla pattuglia di cinque azzurri si sono aggiunti ieri Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego che hanno superato l’ultimo turno delle qualificazioni. Compito più semplice per il lombardo che ha regolato l'argentino Tirante, numero 51 al mondo, con un doppio 6-4 in meno di un’ora e mezza. Il torinese, invece, ha lottato quasi due ore e mezza per battere il paraguaiano Daniel Vallejo, già sconfitto pochi giorni fa nella sfida di Vienna. Una partita combattuta, in cui Sonego ha dovuto annullare anche un match point nel dodicesimo gioco del terzo set. Adesso Bellucci e Sonego si sfideranno al primo turno: i due azzurri si ritroveranno appena cinque mese dopo il confronto al Challenger di Cagliari, vinto da Bellucci in tre set. Chi vince sfiderà al secondo turno Rinderknech o Cerundolo. Dalle qualificazioni arriva anche l’avversario di Luciano Darderi: si tratta dell'australiano Hijikata, sceso al numero 85 della classifica mondiale.

Gli altri italiani in tabellone sono Lorenzo Musetti (che oggi affronterà il polacco Hurkacz), Matteo Arnaldi (che, sempre oggi, se la vedrà con l’inglese Norrie) e Matteo Berrettini (che scenderà in campo domani contro lo statunitense Nakashima). Le speranze azzurre soprattutto su Flavio Cobolli. Il romano avrà un bye al primo turno in quanto testa di serie numero 5.

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