Il ritorno di Donald alla Casa Bianca: «Ha incarnato l’uomo scelto da Dio» 

Sullo schiaffo preso dai dem d’America, il professore dice due o tre cose che il centrosinistra italiano farebbe bene a memorizzare. Primo: «I liberal si sono dimostrati incapaci, ancora una volta, di intercettare il consenso di chi ha paura del futuro». Secondo: «L’invenzione dei social la si deve a informatici vicini all’area progressista, ma i network del web sono diventati la prima agenzia di disarticolazione del pensiero complesso, ciò che sta alla base dell’avanzata delle destre». A leggere le urne a stelle e strisce appena chiuse è Gianluca Scroccu, associato di Storia contemporanea all’Università di Cagliari.

Professore, è deluso?

«Come tanti, mi aspettavo la vittoria di Trump. In America, i dem hanno un grosso problema che si trascinano da dopo Obama. Non sono più riusciti a costruire una leadership. Per oggi e per domani. Biden, nei tempi più recenti, resta l’unico democratico capace di battere Trump, ma ha pagato pegno per l’età. È stato un buon presidente, però».

Tifava per Harris?

«Lei si è ritrovata, un po’ tra capo e collo, una nomination gigantesca. Eccessiva per le sue spalle. Hillary Clinton era molto più robusta politicamente. Aveva più esperienza. Harris passerà alla storia per essere diventata la prima vicepresidente non bianca. Asioamericana, per la precisione. Ma già nella corsa contro Biden non aveva retto, da subito. E come numero due non è riuscita a lasciare il segno».

Trump gestisce potere da sempre. Arriverà alla Casa Bianca per la seconda volta. Eppure non è percepito come organico all’establishment.

«Trump è sulla cresta dell’onda dagli anni Ottanta. Guest star in tv. Conduceva il reality The apprentice. L’apprendista. Da allora ha inciso nell’immaginario collettivo. Ci sono assonanze con il nostro Paese: Silvio Berlusconi e Beppe Grillo, due italiani da copertina, vengono da quel mondo. La novità di Trump è che a questo giro ha sfondato su un elettorato che prima quasi lo ignorava. Mi riferisco ai giovani e agli ispanici, su tutti».

A cosa attribuisce questa trasversalità?

«Trump ha intercettato la paura e l’insicurezza, la cifra di questa America. Trump, un isolazionista, ha parlato di difesa dei confini, un tabù per certi democratici. Peraltro: l’economia americana è in buona salute su Pil e disoccupazione. Ma con l’inflazione va male. E quando il potere d’acquisto delle famiglie viene eroso in maniera così forte, gli elettori si buttano su ricette facili, sbrigative. Si affidano anche a un esuberante ottimista».

Elon Musk quanto è stato determinante nella vittoria?

«Musk è stato il convitato di pietra di queste elezioni. Acquistando Twitter, trasformato in X, ha tolto ai democratici il mezzo di comunicazione prediletto dai giovani. Ma soprattutto ha lavorato per ripulire l’immagine del presidente. Il primatista bianco, fascista e milionario, è diventato uno di cui potersi fidare. A tutto questo, Harris non è stata capace di opporre un’alternativa».

I dem hanno fatto la sinistra puntando sui diritti civili. Che però non danno da mangiare.

«Bill Clinton viene ricordato per il caso Lewinsky. Ma nessuno come lui, governatore dell’Arkansas, quindi di quell’America meno istruita che ha votato per Trump, riusciva a immedesimarsi nel dolore dei cittadini in difficoltà economica».

Per la stampa europea progressista, il tycoon è solo un rozzo, volgare e aggressivo. Intanto è vincente. È così difficile capire che l’autoreferenzialità non paga più?

«La sinistra ha perso la capacità di dare risposte alle crisi economiche. Trump, invece, è stato abile anche nella narrazione: dopo l’attentato di luglio e la pallottola deviata, ha incarnato il candidato presidente scelto da dio. Il pastore della nazione. Immanente. Anche se la sua vita privata è lontana da questo profilo. Ma l’irrazionalità fa parte della politica. Che è complessa, specie dopo la caduta del Muro nell’89 e l’ingresso della Cina nell’Organizzazione mondiale del commercio dieci anni più tardi. E poi va detto: l’elezione di Trump non è un incidente, è la democrazia. Indubbiamente lui è un personaggio interessante».

L’America è pronta per una donna presidente o i dem hanno sbagliato le candidature sia nel 2020 che quest’anno?

«C’è del vero nell’uno e nell’altro aspetto. Harris non ha sfondato ma lontano dalle coste tra gli afroamericani c’è un problema di misoginia».

