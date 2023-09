Il ritorno di Crocco nella Giunta comunale 

Si era dimesso dalla Giunta per motivi personali, al suo posto era subentrata la moglie ma già nelle prossime ore potrebbe essere nuovamente nominato assessore: Gaetano Crocco, tra i più votati alle scorse elezioni amministrative nella lista del Psd’Az, ha ceduto alla corte del sindaco Beniamino Garau e si prepara al grande ritorno. La politica capoterrese comincia ad assumere i contorni di una di quelle soap-opera sudamericane, dove - man mano che le puntate vanno avanti - i tradimenti, gli intrighi e i colpi di scena diventano sempre più fitti.

Il passato

Senza ripercorrere a ritroso l’intera sceneggiatura della storia della Giunta Garau, lo scorso ottobre l’assetto aveva subito una vera e propria rivoluzione familiare: il posto di Elisabetta Magrini - che si era dimessa a giugno - era stato preso dal fidanzato, nonché fratello del presidente della Regione, Marco Solinas; quello di Gaetano Crocco, dalla moglie Katiuscia Garone. Mettendo da parte i flashback, il resto è cronaca delle ultime settimane: rimessa in piedi la Giunta dopo lo scioglimento dello scorso luglio, il sindaco ha lanciato un ultimatum al Psd’Az per l’assegnazione degli ultimi due posti disponibili. E qui le posizioni non sono proprio vicine: se il sindaco continua a invitare i sardisti a nominare un uomo e una donna in virtù della parità di genere in Giunta da rispettare, i quattromori capoterresi continuano a preferire una coppia tutta al maschile. Incassato il “no, grazie” di Marco Solinas, il sindaco ha incontrato Gaetano Crocco - che comunque era l’altro nome caldeggiato dal Psd’Az - per chiedergli la disponibilità a tornare in Giunta.

Il ritorno

Crocco si occuperà del Benessere animale - delega che aveva gestito con grande impegno, poi passata alla moglie - di Politiche sociali, e di tematiche legate alla tutela dell’ambiente. Per dimostrare che le sue intenzioni sono serie - per evitare conflitti d’interesse - Gaetano Crocco si è dimesso dalla carica di presidente della comunità integrata che ospita anziani e malati psichiatrici gestita dalla famiglia: «Ho dato la mia disponibilità a tornare, in tutti questi mesi, anche se non ero più assessore, mi sono sempre adoperato per la tutela degli animali. Sono pronto a dare il mio contributo alla Giunta».

Lo scontro

Più che un ramoscello d’ulivo per ritrovare la pace perduta, l’idea del sindaco di riabbracciare Crocco e di riportare in Giunta è vista dal capogruppo del Partito sardo d’Azione Franco Magi come l’ennesima onta: «Per quanto ci riguarda le cose non cambiano», puntualizza, «noi abbiamo espressamente chiesto posto in Giunta per due uomini».

