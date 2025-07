Il ritorno di Corsi: «Questa Sardegna potrebbe ispirarmi» 

Il desiderio di Lucio Corsi si è avverato. «Erano anni che volevo passare a suonare in Sardegna», svela l’artista rivelazione dell’anno, atteso sull’Isola la prossima settimana per altre due date di “Estate 2025”. Dopo il concerto alla MusiCa in Fiera di Cagliari del 17 giugno, il tour estivo del 31enne cantautore toscano toccherà Sassari il 18 luglio ospite del Festival Abbabula e Lanusei il 19 per il Rocce Rosse Blues Festival.

E Corsi si dichiara «molto felice. La Sardegna – spiega – è una terra che assomiglia anche un po’ alla Maremma, da dove vengo: ha la macchia mediterranea, incontaminata, è affascinante. Questa Sardegna potrebbe ispirarmi, infatti vorrei passarci più tempo». E chissà che non ne nasca un progetto discografico. Intanto, con “Volevo essere un duro”, anticipato a febbraio dall’omonimo brano presentato in gara al Festival di Sanremo, col quale ha sfiorato la vittoria e conquistato il Premio della Critica “Mia Martini” (oltre al quinto posto all’Eurovision Song Contest e due Targhe Tenco), Corsi sta girando il Paese. In un viaggio che passerà anche per Roma e Milano ma che non è solo fisico.

«Inseguire le canzoni di città in città è la cosa che amo di più, che sogno da quand’ero bambino>, racconta. <Salire sul palcoscenico vuol dire incontrare la musica, come dice Paolo Conte in “Alle prese con una verde milonga”. Inoltre, ogni palco è un trampolino verso un’altra realtà, lassù riesco davvero a immaginare di essere qualcos’altro». Per il pubblico Corsi è davvero “qualcos’altro”. Di certo, è un altro tipo di artista. Che il live esalta. «Il tipo di approccio è molto rock’n’roll, tutto riarrangiato e sul palco con me c’è la mia solita formazione, la mia banda con cui suono dal liceo: siamo in sette, con tante chitarre, ma c’è anche l’organo, la batteria e i cori. Io mi alterno fra chitarra elettrica, acustica, pianoforte e armonica>» dice a proposito delle sue esibizioni. «I live che amo sono fatti in questo modo, con la musica che gira nell’aria». E che la prossima settimana, spinta dal vento di Sardegna, risuonerà in tutta l’Isola.

