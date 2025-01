Il ritorno di Beppe Giacobbe 

Lo sguardo di Beppe Giacobbe punta sul futuro prossimo delle campagne. Ma solo a tempo determinato. «Ho 77 anni e nel 2030 non mi ricandiderò». Il neo presidente del Consorzio di bonifica è pragmatico e sa bene che per attuare il suo programma occorrono dinamismo e sinergia tra enti. «L’agricoltura porta benessere e solleva la qualità della vita. È così ovunque ma ancor di più in Sardegna». La carta d’identità ingiallita non rappresenta un ostacolo: «Perché a quest’età sono ancora in campo? Da sempre sono un grande appassionato di agricoltura e della campagna in generale». Lunga militanza socialista, mette a disposizione la sua esperienza, lui che è imprenditore agricolo. E non solo: a Tortolì è proprietario di due strutture turistico-ricettive. «Agricoltura e turismo sono un binomio vincente», dice Giacobbe, professione ingegnere.

Sguardo al futuro

Si è insediato ieri mattina nell’ufficio di presidenza, dopo che martedì sera il Cda gli ha conferito l’incarico apicale dell’ente. «L’agricoltura è fondamentale per lo sviluppo dell’Isola. Avere l’irrigazione è una fortuna. È importante dare continuità al programma dell’amministrazione uscente: si possono valorizzare agricoltura, artigianato e turismo». La fortuna di avere l’acqua, però, non è per tutti. È il caso del sud Ogliastra, che dell’acqua irrigua è orfano: «Sulla condotta sud ereditiamo un percorso avviato. L’opera è finanziata e ora la dobbiamo portare a compimento». Dall’ufficio al primo piano del palazzo consortile di viale Pirastu, il successore di Andrea Solanas (futuro vice) allarga gli orizzonti: «Non ci fermiamo alla condotta sud. Ho un sogno: collegare la rete da Pranu Mannu, a valle di Talana, con la condotta terminale che arriva nella piana di Villagrande, creando un anello dove la pressione non si abbassi mai. Ma l’obiettivo è potenziare l’infrastrutturazione anche nei campi di Baunei e Triei». Dialoghi aperti anche per estendere il servizio a Monte Maore (Villagrande) e Ortzili (Arzana), mentre su Talana è già al lavoro un agronomo, incaricato di elaborare uno studio di fattibilità. Giacobbe ha una raccomandazione ai 2.500 consorziati: «Non saranno più tollerati gli sprechi: l’acqua si usi con parsimonia».

I sindaci

A Giacobbe, già presidente negli anni Ottanta, arrivano tanti messaggi: «Al nuovo presidente Giacobbe - afferma il primo cittadino di Tortolì, Marcello Ladu - facciamo i migliori auguri di buon lavoro e confermiamo la nostra disponibilità alla reciproca collaborazione in linea con il rapporto avuto con il presidente uscente che ringraziamo per l’impegno profuso in questi anni e per come ha gestito la situazione». Interviene anche Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo: «Persona seria, altamente competente ed esperta. L’auspicio è che si occupi in prima persona anche della condotta sud. Al presidente e alla sua squadra rinnovo i nostri migliori auguri di buon lavoro».