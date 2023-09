Il ritorno delle feste dimenticate 

C’è un ventaglio di possibilità per i giovani del Servizio civile. Quelli che a Guspini hanno scelto di svolgerlo presso la Pro Loco hanno riavvolto il nastro del tempo per esplorare le antiche tradizioni attraverso il progetto “La riscoperta delle nostre feste paesane”. L'obiettivo era approfondire la conoscenza delle ricorrenze che ancora oggi vengono celebrate come la festa di Santa Maria o quelle di Sant’Isidoro e San Giorgio. Grazie alla preziosa collaborazione dei numerosi concittadini intervistati, sono venute alla luce i nomi di sei tra le tante feste ormai scomparse.

Le interviste

I tre giovani del servizio civile – Alberto Atzori, Carolina Cadeddu (trentenni) e Roberto Vaccargiu (ventiseienne) – hanno intervistato una decina di settantenni in grado di condividere aneddoti e dettagli sulle festività. San Giorgio Martire, il Santo patrono dei cavalieri, è sempre stato oggetto di venerazione a Guspini, grazie alla presenza significativa di uomini a cavallo. Sant'Isidoro è stata da sempre una festa di ringraziamento per i raccolti, mentre Santa Maria è nata inizialmente come modesta celebrazione di quartiere per poi evolversi nell’evento emblematico dei guspinesi, devoti non solo dal punto di vista religioso, ma anche culturale e commerciale. Roberto Maccioni, Marino Melis, Mauro Serra, Giandomenico Serra, Giulia Demontis, Gian Paolo Pusceddu, don Antonio Massa, Ercole Serpi, Tarcisio Agus, Gianfranco Scanu: questi i nomi degli intervistati.

L’iniziativa

L’approfondimento delle feste ancora celebrate ha arricchito le conoscenze storiche e sociali, suscitando un vivo interesse sia tra i giovani che tra gli anziani intervistati. Come ha ammesso Pina Casu, guspinese emigrata a Sassuolo: «In gioventù si prestava poca attenzione alle tradizioni, perché ci si concentrava sul cambiamento e sull’evoluzione. Ora è importante riscoprire la nostra identità». Questa iniziativa è particolarmente positiva poiché Guspini potrebbe sviluppare un settore turistico basato sulle sue ricorrenze storiche. Tarcisio Agus afferma: «Le celebrazioni storiche sono certamente un elemento di attrazione».

I ricordi

Le interviste hanno rivelato alcune feste ormai scomparse, come San Giorgio, San Pietro, la Madonna del Carmelo, Santa Maria di Urralidi, San Sebastiano e Santa Margherita. Gli anziani conservano vivide memorie di quest’ultima, festeggiata fino agli anni Settanta. Maria Laura Vacca la descrive così: «Si celebrava a luglio, le strade venivano bagnate per rinfrescare l’atmosfera, e nell’aria si mescolavano profumi di erbe mentre la processione sfilava, circondata da una moltitudine di mamme con i loro bambini vestiti a festa». Santa Margherita, patrona delle partorienti, era particolarmente speciale: «Molte mamme del paese partecipavano alla processione con i loro neonati tra le braccia e gli altri figli al seguito», aggiunge Iole Sardu. Molte delle feste riscoperte avevano una chiesa dedicata al santo, oppure la statua del santo era custodita in altri templi cristiani della città. «Non abbiamo una chiesa dedicata a San Sebastiano Martire nel nostro paese, ma possediamo una bellissima statua lignea, testimone del culto popolare del passato che si celebrava nella chiesa di San Nicolò», conclude Mauro Serra.

RIPRODUZIONE RISERVATA