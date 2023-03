Il ritorno della Sagra di primavera  

Parte a Nuraminis la macchina organizzativa della Sagra della Primavera. L’evento, curato dalla Pro Loco di Nuraminis e Villagreca, è previsto per maggio ma il presidente dell’associazione Angelo Paschina chiama a raccolta i soci e volontari. «La Pro loco sta organizzando la quarta edizione della “Sagra della primavera”, che si svolgerà il 7 maggio. Vi aspettiamo numerosi, c'è da fare per tutti», scrive il presidente in una nota.

Dopo gli anni della pandemia torna quindi l’evento che a Nuraminis segna l’inizio della bella stagione, pensato per valorizzare le produzioni agricole e artigianali locali. Il faro degli organizzatori è puntato sulla coltura dell’asparago (Nuraminis è uno dei maggiori produttori dell’Isola), che con il carciofo rappresentata il meglio del lavoro dei coltivatori nuraminesi. Teatro della Sagra della, come nelle scorse edizioni, il parco di San Lussorio. Un oasi verde realizzata attorno all’omonima chiesetta campestre, che nel giorno dell’evento si trasforma in una grande area fieristica con decine di espositori e stand di degustazione dei piatti a base di asparago. (ig. pil.)

