Il ritorno della Juve «Non vediamo l’ora» 

Il grande ritorno in Champions dopo un anno di purgatorio e le vicissitudine sportive e giudiziarie. La Juventus è pronta a sfidare il Psv, campione d’Olanda: appuntamento oggi alle 18,45 allo Stadium per la prima giornata della nuova competizione a distanza di 685 giorni dall’ultima volta, quando a Torino arrivò il Psg (2 novembre 2022). «Siamo emozionati e non vediamo l’ora di risentire quella musichetta così speciale», ha detto Manuel Locatelli, rigenerato dal nuovo allenatore Thiago Motta dopo alcune stagioni negative. «Con lo staff abbiamo lavorato tanto e duramente per poter vivere emozioni così, è un grande orgoglio iniziare questo percorso», ha sottolineato a sua volta il tecnico, che da giocatore ha vinto il trofeo due volte (col Barcellona nel 2005/06 e con l’Inter nel 2009/10), ma che da allenatore è all’esordio dopo averla conquistata, sul campo, con il Bologna: «Pare servano 23 punti per la qualificazione diretta ma a me non interessa, penso solo a una gara per volta. La formula dei gironi mi piaceva tantissimo, ma anche quella nuova è bella e sarà importante partire bene facendo risultato contro un’ottima squadra».

Gli olandesi sono l’unica formazione a punteggio in Eredevisie con 15 punti in cinque gare e 20 gol fatti. C’è da ritrovare la brillantezza offensiva che, dopo il 6-0 complessivo contro Como e Verona, non si è più rivista nei due 0-0 con Roma ed Empoli. Vlahovic è rimasto a secco in tre partite su quattro in questo avvio: «Deve accettare le critiche e andare avanti, consapevole di avere lo spirito giusto, e tornerà a segnare come ha sempre fatto», il messaggio di Motta. Col Psv potrebbe rivedersi capitan Danilo: «Sta bene, tutti devono continuare ad allenarsi con questa determinazione».

