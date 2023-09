Il ritorno della Iglesias-Sant’Angelo 

Torna la cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo, edizione numero 32, che nel fine settimana si correrà lungo i tornanti della Statale 126 regalando un’ attesa edizione a tinte tricolori. La celebre manifestazione iglesiente sarà valida per il Trofeo Internazionale Velocità Montagna, secondo Campionato Italiano delle salite, come 11º round della Zona Sud e 15º della Zona Centro Nord in entrambi i casi con coefficiente maggiorato 1,5. La gara sarà titolata anche per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna e assegnerà il 3º Trofeo Parco Geominerario, la Coppa Tore Carboni, la Coppa Mario Casula Valeri, recentemente scomparso, e sarà Memorial Gianfranco Lai.

I protagonisti

Saranno 61 i piloti al via della manifestazione organizzata dall’Ichnusa Motorsport, presieduta da Alberto Medas e Kiko Tornatore, con il supporto del Comune di Iglesias e promossa dell’assessorato regionale allo Sport, dal Parco Geominerario e da Aci Cagliari.

Tra i partenti, spiccano il vincitore delle ultime due edizioni, Diego Degasperi (Osella Fa30 Zytek), i siciliani Franco Caruso (Norma M20 Fc Zytek) e Luigi Fazzino (Osella Pa 2000 Turbo) e Samuele Mirko Cassiba (Nova Proto NP01-02 Sinergy).

A dare loro del filo da torcere, tra i portacolori sardi sui prototipi, Marco Satta (Nova Proto Np03 Aprilia), Andrea Costa (Osella Pa21/s Honda), Igor Nonnis (Osella Pa21 Jrb Bmw) e Carlo Palla (Buscaglione Kawasaki).

Il programma

Domani, dalle 15 in Piazza Sella, le verifiche tecniche e sportive. Sabato e domenica, occhi puntati sulla Statale 126, che in entrambi i casi dalle 9 alle 15 sarà teatro delle due manche di prove nella giornata del 23 e delle due di gara in quella del 24, due-giorni in cui i piloti percorreranno il tratto cronometrato compreso tra il km 43,68 e il km 49,60, dal bivio per San Benedetto al passo Genna Bogai, nel borgo di Sant’Angelo. Sabato e domenica, la Statale 126 verrà chiusa al traffico ordinario dalle 8 alle 15 dal km 42 al km 51.

Il territorio

«Ringrazio gli organizzatori per il grande lavoro che sta dando sempre maggiore importanza a questa gara. Iglesias ospiterà anche un’altra manifestazione, Ruote nella Storia, che si somma al Rally del Sulcis, in un tris di eventi da noi supportati nel 2023», ha sottolineato il presidente di Aci Cagliari, Antonello Fiori, «sappiamo che l’investimento ricade nel territorio e sarà perlomeno triplicato, sono contento che la manifestazione valorizzi questi luoghi», ha detto il sindaco di Iglesias, Mauro Usai.

