Il ritorno della grande fiera del sud ovest 

Quasi trecento stand dell’eccellenza sarda agroalimentare e artigianale, il cooking con lo chef Cozzina, la musica dei Nomadi e l’allegria contagiosa di un senatore indiscutibile del buonumore, l’85enne Benito Urgu che ha già posto le cose in chiaro: «Fatevi l’assicurazione, se domenica uno muore ridendo io non c’entro niente».

La presentazione

Il “Sulcis Iglesiente Espone” diventa maggiorenne e con la diciottesima edizione di sabato e domenica dimostra di aver raggiunto la maturità tale da imporsi come una delle più importanti fiere isolane. Ci sono espositori “storici” che fanno la gara per ribadire la loro presenza, come Salvatore Uccheddu, 75, di Gonnesa, esperto di mineralogia: «Ero a Verona – racconta – ma ho deciso di tornare di nuovo a Carbonia per questa nuova due giorni: ho intuito già 18 anni fa che la formula era vincente». E ci sono new entry che gli organizzatori del Consorzio fieristico sulcitano non si aspettavano: «Da settimane – ha spiegato il presidente Mauro De Sanctis – riceviamo proposte di partnership di aziende e ditte cittadine che desiderano offrire un contributo: un riconoscimento che ripaga della passione che riponiamo in questa sfida che dura da quasi venti anni». Sabato 8 e domenica 9 giugno quindi Carbonia si appresta a ridiventare capoluogo sardo delle fiere. Presenterà il giornalista Luca Gentile, e gestirà un palinsesto molto ricco: «Siamo dinanzi – ha voluto sottolineare il sindaco Pietro Morittu – ad una crescita esponenziale della manifestazione partita in sordina e diventata punto di riferimento isolano». Una boccata d’ossigeno concentrata in 48 ore: «Rianima il tessuto economico locale sotto vari aspetti – precisa l’assessore al Commercio Michele Stivaletta – sappiamo già ora che varie strutture ricettive sono quasi al tutto esaurito e c’è stato comunicato l’arrivo di bus con visitatori: il sogno è prima o poi programmare una terza giornata ma le difficoltà logistiche sono tante».

Il centro

La sicurezza della fiera, fra piazza Roma (dove si esibiranno sabato i Nomadi e domenica Benito Urgu) e strade limitrofe e la ricchezza del programma è garantita da decine di volontari e di associazioni. Fra la marea di stand previsti, spicca lo show cooking con lo chef Pier Paolo Argiolu Cozzina (in arrivo fregola con ragù di polpo), la maxi sfilata di una ventina di gruppi folk da tutta Sardegna che si concluderà con un “ballu tundu”, la presenza della cantante Maria Giovanna Cherchi, la degustazione di una maxi torta, l’esibizione di alcune scuole calcio, il raduno dei trombettieri e tamburini di Oristano. La chiosa al lancio dell’evento ha voluto imporla proprio Benito Urgu: «È da 70 anni che a ogni festa c’è chi non è contento: apprezziamo lo sforzo di tutti, e divertiamoci».

