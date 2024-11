Il ritorno della fiamma olimpica 

Vent’anni dopo quella di Torino 2006, un’altra torcia si prepara a illuminare l’Isola del chiarore della fiamma olimpica. Il 14 dicembre del prossimo anno, Cagliari e Nuoro saranno fra le 60 tappe italiane del percorso che porta allo stadio di San Siro, sede designata per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, mentre quella delle Paralimpiadi sarà l’Arena di Verona.

Il lungo viaggio

Tra un anno esatto, il 26 novembre 2025, nel recinto sacro di Olimpia, il sole della Gracia genererà la fiammella che, da quel momento, percorrerà 12mila chilometri, con 60 tappe in 63 giorni in Italia, toccando tutte le 110 province. Il 4 dicembre arriverà a Roma e il 6 inizierà il suo percorso lungo la Penisola. Il 14 transiterà dalla Sardegna, da dove proseguyirà per Palermo e la Sicilia. A Natale sarà a Napoli e a capodanno a Bari. Quindi, il 26 gennaio, dopo 70 anni esatti dalla Cerimonia d'Apertura dei Giochi invernali del 1956, tornerà a Cortina d'Ampezzo e concluderà il suo tragitto a Milano facendo il suo ingresso al “Meazza”, la sera di venerdì 6 febbraio 2026. A differenza di quella che accende il braciere in occasione delle Olimpiadi, la fiamma delle Paralimpiadi viene accesa in Gran Bretagna, a Stoke Mandeville, nel cui ospedale, in occasione dei Giochi di Londra del 1948, fu organizzata la prima gara tra atleti in carrozzina. Il questo caso il percorso sarà di duemila chilometri in 11 giorni, dal 24 febbraio 2026 al 6 marzo 2026, passando dalle mani di 501 tedofori.

Il significato

È Andrea Varnier, ceo della Fondazione Milano Cortina 2026 a dare alcuni numeri: «Il viaggio coinvolgerà 10.001 tedofori, ciascuno con la propria storia da raccontare: storie di passione, sacrificio, coraggio e inclusività. La Fiamma è un faro che ispira tutti noi a guardare al futuro con speranza e rinnovata ambizione». Un momento che ha più di un significato: «Con l’arrivo della fiamma i Giochi entrano nelle case delle persone, portando ovunque la magia dello sport. È il momento in cui Milano Cortina 2026 diventa Italia celebrando l'unione dell’orgoglio nazionale». Ovviamente nella si sa su chi saranno i tedofori della tappa sarda. Nel 2005, tra coloro che la portarono, ci furono i bambini della Scuola Calcio Gigi Riva, scortati da Rombo di Tuono in persona. ( c.a.m. )

