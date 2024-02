Il ritorno del Rosso, Corrias è l’eletto per l’Ogliastra 

Il Rosso bussa sempre due volte. Salvatore Corrias torna in Consiglio regionale dalla porta principale, annunciato da una pioggia di consensi. È il prescelto dagli elettori e dalla clausola di garanzia territoriale. Il coincidere dei due fattori è motivo di orgoglio. «Il partito ha fatto un grande risultato». Chi aspettava il tracollo del Pd diviso ha dovuto ricredersi. I Dem hanno ritrovato unità proprio nel segno del consigliere regionale uscente. L’urna ha anche stabilito come sia giunta l’ora che i ribelli rientrino nel recinto. «La politica non è un fatto personale, io credo siano stati tutti a dare un bel segnale, un credito di fiducia. Le priorità per l’Ogliastra sono chiare: la scuola, il turismo, le infrastrutture, e la sanità, con la riorganizzazione dei servizi che funzionano male». Per Ivan Puddu, segretario Pd, una vittoria politica: «Abbiamo perso un gruppo di compagni che ha deciso di votare per un altro partito ma la base non ha abbandonato l’idea di un partito al servizio del Noi». Ottimo anche il contributo dei Cinquestelle, con Gianluca Congiu e Marina Buttau, 1700 voti in totale e una spinta decisiva in territorio “nemico”. «Felici del risultato regionale e di aver contribuito al successo di Todde – dice Congiu – Siamo il secondo partito della coalizione».

La delusione

Cinquantasei voti. Sarebbero bastati a Fratelli d’Italia per diventare il primo partito in Ogliastra.Avesse vinto Truzzu l’ex assessore Giorgio Todde, sarebbe stato consigliere regionale.Il rammarico rammenda in malo modo la tela strappata nel naufragio. Il giorno dopo in casa Fdi c’è la certezza di aver perso una grande occasione. Nicola Salis, il coordinatore, vede la cambusa mezzo piena. «Speravo FdI fosse il primo partito ma non è andata così per un pugno di voti. Di certo siamo la provincia in cui il partito è cresciuto di più e Silvia Melis è risultata la più votata tra le donne. Avevamo due candidati forti che hanno dato buoni risultati. Ora cercheremo di creare un gruppo più coeso, unito. Dispiace non essere riusciti a eleggere un consigliere». La mancata distribuzione territoriale del candidati consiglieri, centrata su Tortolì, potrebbe essere stato un fattore determinante. Giorgio Todde da Girasole, ex assessore regionale con la Lega passato a FdI, ha sfiorato l’impresa. «Accettiamo il verdetto e andiamo avanti. Ora ci sono le europee, saremo pronti e continueremo a lavorare per strutturare il partito. Questo è il punto di partenza per il futuro. Tresferiremo le istanze del territorio ai nostri rappresentanti in Regione e al governo».

Le sorprese

Ivan Mameli è il vincitore morale di questa tornata elettorale. Una macchina da guerra in grado di prendere consensi ben oltre il feudo di Bari Sardo. «Sono convinto che una buona politica si possa fare senza promettere o millantare nulla. Ci deve far ragionare sull’essere inclusivi all’interno del partito. Faccio i miei migliori auguri al presidente e chiunque sia eletto governi nell’interesse del territorio».

Se Todde è stato il più votato a Tortolì a Lanusei il candidato dell’ultim’ora Nadir Congiu ha centrato il risultato per il Psd’Az, lasciandosi alle spalle il vicesindaco Maria Tegas. Qualcuno lo ha votato persino sui muri della cittadina, con farneticanti minacce di morte. «Sono molto soddisfatto della risposta nella mia cittadina ma sul territorio è mancata qualcosa. Il vero lavoro sarà dal 26 febbraio. Come partito sarà importante rinsaldare i legami con i vecchi sardisti e avviare dei percorsi nuovi con nuovi volti». Tra i più felici dei risultati elettorali Massimo Cannas, ex sindaco di Tortolì, in pista con Orizzonte Comune: 350 voti a Tortolì, 1000 in totale. «Abbiamo portato un risultato buono per la Todde, sfiorando i mille voti. Voglio fare politica con le nuove generazioni».

