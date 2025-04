Il ritorno del Papa, si spera per i riti di Pasqua 

CITTÀ DEL VATICANO. Oltre a emozionare i fedeli presenti in Piazza San Pietro e chi assisteva al rito in tv, la comparsa di papa Francesco domenica sul sagrato vaticano dopo la messa per il Giubileo degli ammalati ha riaperto la speranza di vederlo anche ai prossimi riti della Settimana Santa e del Triduo pasquale. «Si valuterà volta per volta in base alle condizioni e ai miglioramenti del Santo Padre», è stata sempre la risposta della Sala stampa sull’argomento. Per quanto riguarda la Settimana Santa, pur delegando la celebrazione delle liturgie ad alcuni cardinali bisognerà vedere se e come Francesco potrà presenziare domenica alle 10 in Piazza San Pietro al rito della Domenica delle Palme. Poi c'è il Giovedì Santo, la messa del Crisma alle 9,30 nella basilica di San Pietro, mentre è arduo pensare a una sua uscita dal Vaticano nel pomeriggio per la messa “in Coena Domini”, col tradizionale rito della lavanda dei piedi. Doppio appuntamento anche il Venerdì Santo, con la celebrazione della Passione nella Basilica Vaticana alle 17 e la tradizionale Via Crucis al Colosseo. Restano la lunga e impegnativa Veglia pasquale del Sabato santo, alle 19.30 nella Basilica di San Pietro, e la messa di Pasqua in Piazza San Pietro alle 10,30 con la successiva Benedizione Urbi et Orbi.

RIPRODUZIONE RISERVATA