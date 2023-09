Il ritorno del padel mondiale  

Il grande padel mondiale torna a Cagliari dopo due anni, con un evento di livello assoluto. Il Tennis Club di Monte Urpinu, con ingresso gratuito per il pubblico, sarà il teatro del Fip Platinum Sardegna dall'1 all'8 ottobre, per un torneo che fa parte del Cupra Fip Tour, ossia il principale circuito internazionale.

Una manifestazione che riporta nel capoluogo i grandi campioni di questa disciplina sempre più in ascesa, dopo i due appuntamenti a settembre del 2020 e del 2021 sempre al Tc Cagliari e le Finals del circuito Fip a dicembre degli stessi anni (si svolsero al PalaPirastu di via Rockefeller). Potremo vivera una settimana intera di gare: domenica 1 e lunedì 2 sono in programma gli incontri di qualificazione, mentre il tabellone principale (che comprenderà 28 coppie, di cui 24 ammesse di diritto) inizierà martedì 3 e le prime quattro coppie del seeding entreranno in scena dal secondo turno di giovedì. A ospitare le partite saranno i cinque campi nell'impianto di Monte Urpinu, di cui uno di particolare fascino collocato priorio al centro del campo Centrale.

I big

Le iscrizioni scadono domani (saranno oltre 200 le presenze, qualificazioni incluse), ma già diversi giocatori di spicco della scena internazionale hanno confermato la loro presenza. Fra gli uomini grande interesse per la nuova coppia formata dagli spagnoli Momo González e Javi Garrido, così come per l'ex numero uno al mondo Maxi Sánchez (campione mondiale con l'Argentina, fa coppia col connazionale Luciano Capra) e – come italiani – il campione europeo Simone Cremona con Lorenzo Di Giovanni.

Nelle donne potremo ammirare le spagnole Lucía Sainz e Patricia Llaguno, da considerare fra le favorite, così come le connazionali Araceli Martínez e Sara Ruiz o la portoghese Patricia Ribeiro con la spagnola Julia Polo Bautista. Fra le giocatrici azzurre è ormai un'istituzione anche internazionale Carolina Orsi (figlia dell'ex portiere Nando, in coppia con Carla Mesa), alla pari della coppia Giorgia Marchetti-Chiara Pappacena e di Lorena Vano (con la spagnola Letizia Manquillo).

L'evento

Il torneo di Cagliari è uno dei due appuntamenti del 2023 del Fip Platinum, ovvero il livello più alto fra quelli del circuito Cupra Fip Tour (il cui tabellone nel 2022 ha toccato 37 Paesi in tutti i continenti con oltre 120 tornei). Il montepremi sarà di 120.000 euro, equamente diviso fra uomini e donne, e sulle tribune del campo centrale potranno esserci fino a mille spettatori.

«L'ingresso gratuito è un regalo che abbiamo voluto fare a Cagliari e alla Sardegna», anticipa Lodovica Binaghi, consigliere del Tennis Club Cagliari che oggi inviterà le scuole ad assistere al torneo, «avrà giocatori di primissimo livello, speriamo sia il primo di una lunga serie di eventi mondiali. Abbiamo voluto dare un segnale forte all'intera Sardegna, dopo anni difficili per l'organizzazione di eventi sportivi, con l'apertura a tutti: vedere il padel ad alti livelli dal vivo è un qualcosa di incredibile».

