Il ritorno del ministro della difesa  

Tornerà in Italia dopo una partita da film, con la sua Colombia, e un match relativamente facile in programma mercoledì con l’Ecuador. Chiuso il capitolo con i Cafeteros, Yerri Mina deve riconquistare il Cagliari, perso per strada dopo la clamorosa espulsione – e conseguente squalifica – rimediata nella partita delle polemiche con la Lazio. Senza di lui, i rossoblù hanno giocato una delle migliori partite dell’anno contro il Milan, il suo reparto ha dato due gol alla causa – con Zappa – ma ne ha subito tre: uno per il doppio capolavoro di Reijnders e Leao, il secondo in contropiede e il terzo su respinta corta di Sherri. Al suo rientro, fra giovedì e venerdì, il colosso di Guachene dovrà concentrarsi sulla battaglia di Genova, in calendario per domenica alle 12.30. Serviranno esperienza e carattere, in una bolgia come quella del “Ferraris”, dove la fame di punti è tanta e il Cagliari è nel mirino per dare un po’ di respiro alla classifica.

La nazionale

Allo stadio del Centenario di Montevideo, nella notte italiana fra venerdì e sabato, l’Uruguay ha fatto un grande passo in avanti nella corsa per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. La vittoria sulla Colombia è arrivata al 101’ e sono stati proprio i minuti oltre il 90’ a regalare le emozioni migliori. L’ex rossoblù Nandez è come sempre al suo posto di laterale basso di destra, Mina parte in panchina e assiste al gol del vantaggio di Quintero al 31’ del primo tempo. Nel primo quarto d’ora della ripresa il risultato si ribalta: autorete di Sanchez in avvio e vantaggio uruguaiano di Aguirre al 60’. Il pari della Colombia è firmato da Gomez al 96’, un minuto dopo l’ingresso in campo di Mina. Ma cinque minuti dopo, in un interminabile recupero, l’Uruguay segna da fuori con Ugarte e aggancia la Colombia in classifica al secondo posto.

Il Cagliari

Mina giocherà dal primo minuto a Genova? Nicola, sul suo impiego, è stato chiaro: fino a oggi c’è stato il modo di utilizzarlo sempre e non con il bilancino come nella passata stagione, quando Ranieri lo vedeva solo il sabato dopo lunghe sedute in piscina e in palestra. Mina ha giocato nove partite, saltando raramente una seduta di allenamento. Con il Genoa, dove il match sarà già abbastanza indicativo sui valori delle due squadre in chiave salvezza, servirà l’esperienza e il carisma di un calciatore che, tuttavia, di “garra” ne ha mostrato fin troppa negli ultimi tempi. Soprattutto a Roma, dove ha capito sulla sua pelle e troppo tardi che tipo di arbitraggio era stato allestito per la sfida con la Lazio. Il suo atteggiamento, da battaglia fin dal primo istante, non ha giovato alla causa, ma il Cagliari – a conti fatti – non potrà fare a meno di lui in una partita così delicata.

Mina e Luperto sono una coppia decisamente ben allestita, Zappa a destra e Augello a sinistra chiudono un quartetto che ha mostrato di poter reggere contro chiunque. Il Genoa senza palla adotta un sistema 5-3-2, che diventa con cinque centrocampisti quando la squadra attacca. Modulo che nella passata stagione, a Genova, il Cagliari digerì decisamente male, ma oggi – rispetto a quel brutto pomeriggio – tatticamente sembra passato un secolo.

