Il ritorno del Carbonia 

Sant’Elena 1

Carbonia 3

Sant’Elena (4-3-1-2) : G. Sanna, Giancarli, Pitzalis, Delogu, Angiargia, Mancusi, Cuccu, Pilleri, Floris (21’ st Tueto), Manca (30’ st Ghiani), D’Agostino (29’ st Minerba). In panchina Pisu, A. Sanna, E. Secci, Boi II, A. Secci, Sanna Cocco. Allenatore Madau.

Carbonia (4-2-3-1) : Floris, Gurzeni, Zazas Sanchez, Ponzo, Mastino, Chidichimo, Nannini, Pavone (21’ st Coulibaly), Porcheddu, Boi I, Melis. In panchina Saiu, Cocco, Massoni, Serra, Zonchello, Carboni, Artese, Mastino. Allenatore Mannu.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : pt 13’ Boi I, 39’ Pavone; st 17’ Porcheddu (r), 36’ Pitzalis.

Note : espulso Angiargia; ammoniti Boi e Ponzo.

Settimo San Pietro. Il Sant’Elena perde in casa 1-3 contro il rinnovato Carbonia, che festeggia la prima vittoria in campionato. I quartesi, fragili in difesa, devono crescere per ben figurare in un campionato di alto livello come l’Eccellenza.

La gara

Il primo squillo è del Sant’Elena, che disputa un buon quarto d’ora illusorio: all’8’ girata di D’Agostino, palla sulla traversa. Ma il Carbonia quando riparte fa malissimo: al 13’ Boi ruba palla a Giancarli, entra in area, prende la mira e, in diagonale, batte Sanna per lo 0-1. Però al 23’ il Sant’Elena potrebbe pareggiare: D’Agostino, sempre lui, sfrutta un’incertezza della difesa e supera il portiere in diagonale ma Chidichimo, con un recupero miracoloso in scivolata, sventa il gol. Fuori programma al 26’: il gioco rimane fermo circa 3’ per ripristinare una bandierina del corner. Al 30’ ancora Carbonia pericoloso: girata di Boi, per distacco il migliore in campo, Sanna salva la porta con un complesso tuffo arcuato.

Il Carbonia indirizza la sfida in modo decisivo al 38’: Pavone ruba palla al fuoriquota Giancarli (per lui giornata storta, ma crescerà), la punta argentina del Carbonia percorre la metà campo sguarnita, entra in area e, dopo aver aggirato il portiere avversario, si decentra a sinistra e mette in rete per lo 0-2, terzo gol stagionale in gare ufficiali.

Ripresa

Nella ripresa, al 12’, ancora D’Agostino potrebbe regalare una ripresa incerta ma, dopo aver raccolto un traversone sul secondo palo, si accovaccia per colpire di testa mettendo sul fondo. Al 17’ il Carbonia si porta sullo 0-3: Boi, incontenibile, si incunea in area da sinistra, viene steso, l’arbitro indica il dischetto: Porcheddu spiazza Sanna per lo 0-3. Il Sant’Elena ci prova sino alla fine e, al 36’, Pitzalis, in diagonale da sinistra fissa il risultato sull’1-3. I quartesi terminano in dieci per l’espulsione di Angiargia che tenta di bloccare Boi mentre si invola verso la rete.

