Il ritorno del bibliobus: ecco gli orari 

Uscito dall’officina, è nuovamente operativo a pieno regime il Bibliobus, la biblioteca mobile del Comune dedicata alla lettura e alla cultura.

A partire da lunedì il camper riprenderà il suo consueto orario nelle diverse tappe della città, offrendo la possibilità di prendere in prestito libri e consultare i materiali.

Di seguito, l’orario aggiornato del servizio: lunedì 17, 24 e 31 marzo dalle 15 alle 19 parco Giovanni Paolo II; martedì 18 e 25 marzo dalle 9 alle 13 in via Giotto e dalle 15 alle 19 in via Stoccolma; giovedì 27 marzo dalle 9 alle 13 al mercato di via Quirra; venerdì 21 e 28 marzo dalle 9 alle 13 in via Euro e dalle 15 alle 19 al parco Ex Vetreria.

Per maggiori informazioni 3299019746 o bibliobus@comune.cagliari.it.

