Il ritorno dei tifosi ad Assemini Mancosu scalpita  

Claudio Ranieri lo aveva promesso. E così, ieri mattina, il centro sportivo di Asseminello ha aperto le porte a una cinquantina di tifosi, scelti tra quelli che, sabato scorso, avevano assistito alla gara della Primavera rossoblù col Frosinone. Proprio il tecnico, entrando in campo, ha fatto gli onori di casa ai presenti sulla tribunetta del centro sportivo: «Grazie per esser venuti, speriamo vi possa piacere quel che facciamo». Scatenando, naturalmente, gli applausi dei presenti.

Mancosu

Vento gelido a spazzare campo e tribune, rosa ridotta e rimpolpata con diversi ragazzi della Primavera di Michele Filippi. Agli indisponibili certi per la gara col Benevento di sabato (Deiola, Nandez, Di Pardo, Viola e Pavoletti), si aggiungono Zappa, Capradossi, Dossena, Falco e Aresti, tutti appesantiti dalla doppia seduta del giorno prima, che si limitano a lavorare in palestra e inanellare giri di campo. Ranieri, dopo le esercitazioni di riscaldamento, regala una partitella a campo ridotto. Da una parte, in verde, una squadra che somiglia a quella titolare, schierata col 4-3-1-2: Zallu, Altare, Obert e Azzi in difesa, Kourfalidis, Makoumbou e Lella in mezzo, Mancosu a sostegno di Lapadula e Prelec, con lo sloveno apparso ancora spaesato. Dall'altra parte i rossi, col 4-2-3-1: Sulis, Goldaniga, Veroli e Barreca in difesa, Rog e Carboni la coppia mediana, Luvumbo, Delpupo e Millico dietro Griger. Il tecnico raccomanda: massimo due tocchi e, preferibilmente, sempre in avanti. Mancosu c'è e si vede: segna su punizione, serve a Kourfalidis l'assist del 2-0 e richiama i compagni. Ranieri lo segue con attenzione e pensa a un suo rilancio, anche se col Benevento è probabile, col recupero di Zappa, Dossena e Capradossi, rivedere la difesa a tre. Il punteggio finale di 3-2 per i verdi vede ancora le reti di Prelec (su assist di Lapadula), Luvumbo (sinistro a giro da applausi) e Rog. Oggi nuovo allenamento al mattino, stavolta a porte chiuse.

Sport e integrazione

In serata, Dossena, Kourfalidis e Radunovic rappresenteranno il Cagliari all'iniziativa “Lo sport come veicolo di integrazione” in programma al Teatro di Sant'Eulalia (vico del Collegio, nel quartiere “Marina”), alle 18.45. (al.m.)