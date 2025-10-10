Il ritorno dei palestinesi a Gaza E Tel Aviv attende i suoi ostaggi 

Tel Aviv. A Gaza è scattata la tregua, subito dopo l'ok del governo Netanyahu all'accordo sulla pace. Ieri era mezzogiorno quando l'esercito israeliano ha annunciato di aver completato il ritiro nella Striscia, finendo dietro la Linea gialla disegnata nelle mappe contenute nel piano Trump. Così è ufficialmente scattato il conto alla rovescia per le 72 ore concesse a Hamas per rilasciare i venti ostaggi israeliani ancora vivi, tenuti a Gaza da 735 giorni. In cambio Israele restituirà la libertà a circa 2mila detenuti palestinesi, di cui 250 stanno scontando ergastoli per attacchi terroristici che hanno ucciso decine di civili ebrei e ferito, menomandole a vita, altre centinaia. Resteranno invece in cella i detenuti-simbolo per Hamas, primo tra tutti Marwan Barghouti.

La festa

La reazione della popolazione di Gaza non si è fatta attendere: in migliaia si sono riversati sulla strada Rashid, aperta dalle truppe, per fare ritorno a casa o quel che resta al nord. Le immagini postate sui social mostrano una lunghissima fila di persone a piedi, con i loro pacchi, poche suppellettili, vecchie borse strapiene. Intanto sono in arrivo gli aiuti: Israele ha dato il via libera all'Onu per iniziare a consegnarli a partire da domenica.

I vertici

Sul fronte diplomatico, Trump ha in programma un vertice su Gaza in Egitto, probabilmente a Sharm, la prossima settimana, nelle ore in cui è prevista anche la cerimonia sulla firma dell'accordo. All'incontro, organizzato dal presidente Sisi, ci saranno i leader di Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Qatar, Giordania, Turchia e Arabia Saudita. Dovrebbero partecipare pure Indonesia, Pakistan ed Emirati Arabi Uniti mentre, per ora, non sarebbe prevista la partecipazione di Benyamin Netanyahu. Il vertice dovrebbe essere preceduto da una visita lampo di Donald Trump in Israele, in agenda per lunedì: giusto il tempo di incontrare i familiari degli ostaggi e tenere un discorso alla Knesset, il Parlamento monocamerale di Tel Aviv.

Fronte ebreo

Al momento l’Idf ha deciso di non fornire dettagli sul proprio riposizionamento. I commentatori israeliani sottolineano che la linea tracciata dai mediatori – corrispondente al 53% del territorio della Striscia – non sarebbe reale poiché «l’Idf non controlla tutto quel territorio con truppe di terra». Fatto sta che la ritirata è stata coperta dall'artiglieria e da attacchi aerei in alcune zone. Un riservista è stato ucciso da un cecchino di Hamas, secondo cui nell'ultimo giorno di guerra sono rimasti uccisi 17 palestinesi e feriti altri 71. A Tel Aviv l’accordo di pace non è stato votato da cinque ministri dell’ultradestra, è emerso dalla tesa riunione di gabinetto di giovedì sera a cui hanno preso parte irritualmente anche i due inviati Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner.

Messaggi a distanza

Netanyahu ha detto: «Stiamo stringendo Hamas da ogni lato in vista delle prossime fasi del piano, che prevede il disarmo completo dell'organizzazione e la smilitarizzazione di Gaza. Se ciò sarà raggiunto in modo pacifico, tanto meglio. Altrimenti lo faremo con la forza». Il presidente Usa, dal canto suo, avrebbe fornito ai mediatori garanzie personali sul fatto che non permetterà a Israele di abbandonare l'accordo e riprendere la guerra unilateralmente. «Le rassicurazioni di Trump sono state un fattore chiave per convincere Hamas ad accettare l'accordo». Hazem Qassem, portavoce dell’organizzazione, ha detto che «i palestinesi ostacoleranno qualsiasi tentativo di sfollamento e non sarà data all'Idf alcuna scusa per tornare in guerra».

La prigionia

A Tel Aviv è fermento per la liberazione degli ostaggi catturati da Hamas con la carneficina del 7 ottobre 2023. L’ipotesi più probabile è che i venti israeliani ancora vivi vengano rilasciati tutti insieme, per evitare un'ulteriore agonia a loro e ai familiari, in bilico tra la gioia di riabbracciarli e l'ansia di non ritrovare le stesse persone che conoscevano. «Non basta vederli tornare e in grado di parlare e camminare – hanno avvisato i medici –. Possono avere disturbi cardiaci e renali e avere infezioni. Oltre alle ferite interiori, le più lunghe e difficili da guarire». Tutti gli ospedali si stanno preparando ad accogliere i sopravvissuti.

