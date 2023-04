Il ritorno dei negozi di quartiere 

Giorgio Pisanu, 59 anni, ha organizzato per l’inaugurazione della “Sestu Multiservice” una piccola festa. «Offriamo un servizio a 360 gradi, spedizioni arrivo e partenza, servizi legali, per i geometri, consegna spesa e tante altre cose. Noleggio auto, moto, monopattini; affitto case vacanze, assicurazioni per persone e auto; vogliamo soddisfare qualsiasi esigenza abbia il cliente», racconta mentre offre un tramezzino a chi è entrato a dare un’occhiata. «Sono entusiasta di cominciare, da questa attività non cerco sicuramente i miliardi ma le soddisfazioni sì». Il passato di Pisanu è stato intenso: «Posso dire di aver portato i trasporti in Sardegna; ho fondato la Executive Trasporti che poi è diventata GLS. Era tutto sotto la mia responsabilità poi è finita». C’è un po’ di amarezza nella voce e nello sguardo, ma passa subito. «Io e mia moglie siamo stati tanto in alto, ora vogliamo la tranquillità, senza rimpiangere il passato e pensando al futuro. E abbiamo creato quest’attività per riportare alla gente la familiarità di un posto vicino a casa».

A Sestu nella centrale via Gorizia hanno aperto in pochissimo tempo tre nuovi negozi; una pizzeria, un multiservizi e a breve una lavanderia. Non poco davvero, soprattutto nella città simbolo dei centri commerciali dove la grande distribuzione è presente da decenni.

Il commercio che è come un essere vivente, alimentato dalle energie e l’entusiasmo di una comunità. E quando qualcuno non si arrende e ha il coraggio di mettersi in proprio, anche se sembra finito, il commercio rinasce sempre.

I protagonisti

Spartiacque Covid

Poco più in là è nata “La piccola pizzetta”, settimo punto vendita di una rampante catena: «Faccio questo lavoro da 15 anni», racconta il fondatore, Michele Floris, imprenditore da tempo nel campo della ristorazione; vulcanico ed entusiasta, la sua attività sta alzando in questi giorni la serranda. Il locale è uno di quelli che puntano sul cibo di strada, con la possibilità di ritirare la propria pizza al taglio in pochi minuti, per consumarla dove si preferisce. L’idea è nata in uno dei momenti più duri per i ristoratori, ovvero in pieno Covid: «Era l’inverno del 2020», racconta Floris, «davvero un periodo difficile; cercavamo un modo per portare avanti la vendita di cibo mantenendo il distanziamento e in uno spazio aperto, così è nata la nostra prima attività che dava direttamente sulla strada». Ed è stato un successo: «Per il futuro mi auguro di fare ancora esperienza e di conquistare anche tanti sestesi».

L’assessora

Soddisfazione anche dalla Giunta. «L’apertura delle nuove attività commerciali registrate nel nostro territorio dimostra la capacità di rinascita dopo il duro periodo di pandemia», dice l’assessora alle attività produttive Roberta Recchia. «Siamo a fianco agli imprenditori che meritano fattiva collaborazione da parte dell’amministrazione comunale».

