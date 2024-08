Il ritorno dei medici pensionati 

La sanità barbaricina affanna, a tenderle la mano i medici in pensione, pronti a rientrare in forze, dopo l’approvazione del disegno di legge dello scorso 8 agosto. Così ora si punta a reintegrare gli specialisti in quiescenza nelle comunità rimaste scoperte e con i soli Ascot (Ambulatori straordinari di comunità territoriale) in servizio. In attesa che possano essere banditi gli appositi bandi Asl, ai piedi del Gennargentu, c’è già chi è pronto a fare la propria parte, come Stefano Marroccu, 56 anni, cagliaritano di nascita, da anni desulese d’adozione.

Per Marroccu, già colonnello medico dell’Esercito, la voglia di abbattere le barriere della disabilità, aiutando i propri “compaesani”. «Sono affetto da sclerosi multipla - dice il sanitario - e per questo costretto in sedia rotelle, ma tutto ciò non ha mai frenato la mia voglia di aiutare gratuitamente Desulo, in questa fase che lo vede senza medici di base e con soli due Ascot».

Lo dice con fierezza lo specialista, impegnato in azioni solidali a sostegno di diversi ammalati: «Venuto a conoscenza del disegno legge - aggiunge Marroccu - ho manifestato la mia disponibilità agli amministratori locali. Una volta che sarà pubblicato il bando Asl, sarò ben lieto di assistere la popolazione».

Sulla stessa linea, il collega di Olzai Maoro Mattu, 74 anni, un passato da medico del lavoro e igienista e Dirigente nelle Asl di Nuoro e Cagliari, e oggi impegnato nella spola col paese natale, offrendo sostegno ai cittadini.

«Torno spesso a casa per seguire l’orto e riabbracciare i miei cari», racconta. «Durante la fase pandemica ho offerto il mio contributo negli screening alla popolazione. Ora sono disponibile a fare altrettanto a patto che la Regione ci consenta di operare a sostegno dei cittadini, con un ricettario rosa e altri servizi. Sostenendo così anche i colleghi Ascot nel loro lavoro settimanale».

E a rassicurare i sanitari, ci pensa il vicepresidente del consiglio regionale Giuseppe Frau, promotore della legge e medico: «La grande novità sarà proprio nella possibilità di utilizzare i ricettari rosa del servizio sanitario, finora preclusi. Si tratta di un provvedimento molto importante e atteso, in vista di quelli più strutturali che discuteremo e approveremo da settembre in poi».

RIPRODUZIONE RISERVATA