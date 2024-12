Il ritorno dei barracelli nelle campagne 

Rifiuti abbandonati nelle campagne, danneggiamenti e furti nei terreni privati, poca prevenzione contro gli incendi. Da oltre due anni non c’è più nessuno a presidiare il territorio di Dolianova. Situazione ideale per le scorribande di malintenzionati e incivili che possono agire indisturbati nell’agro. Ancora per poco però: quello che sta per iniziare sembra essere l’anno buono per la ricostituzione della compagnia barracellare, sciolta nel dicembre del 2022 perché non più in grado di svolgere le sue funzioni.

I cambiamenti

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento della compagnia: «Nei prossimi giorni pubblicheremo l’avviso per la presentazione delle candidature - assicura l’assessore all’Agricoltura Chicco Fenu - la presenza dei barracelli è fondamentale per il controllo del territorio e per la tutela dell’ambiente. Uno strumento di garanzia non solo per agricoltori e allevatori ma per tutta la cittadinanza». Il clima sembra cambiato rispetto a due anni fa, allora la mancanza di volontari e le difficoltà organizzative obbligarono il Comune a sciogliere l’organismo che, tra gli altri compiti, ha anche quello di supporto alla macchina della protezione civile e, in alcuni casi, alle forze di polizia. «Ci sono già arrivate informalmente alcune manifestazioni di interesse - afferma Fenu - sembra essere davvero la volta buona».

Le reazioni

Notizia accolta con favore dai proprietari terrieri che nei mesi scorsi hanno sollecitato a più riprese la ricostituzione della Compagnia per arginare furti e danneggiamenti. Diversi gli episodi segnalati alle forze dell’ordine rimasti impuniti. L’ultimo, in ordine di tempo, il 18 ottobre con il raid vandalico nel terreno del presidente della cooperativa degli olivicoltori Antonio Carta che, pochi giorni prima, aveva denunciato pubblicamente i continui danni causati dal bestiame incustodito agli uliveti. Esternazione non gradita a qualcuno. In tre, mascherati e armati di motosega, sono entrati di notte nel suo uliveto e lo hanno raso al suolo. Una pesante intimidazione su cui indagano i carabinieri di Dolianova. «In campagna si respira un clima pesante - dice un anziano olivicoltore che chiede l’anonimato - ben venga la ricostituzione della compagnia barracellare. La sua presenza è un ottimo deterrente per chi si è fatto padrone dei terreni altrui». L’altro fronte su cui si agirà è quello dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti nelle campagne, piaga che riguarda molte altre zone della Sardegna. Un fenomeno in crescita nel territorio di Dolianova dove è frequente vedere cumuli di rifiuti nelle strade rurali e nelle aree di periferia. Segni di inciviltà che hanno fatto lievitare i costi per lo smaltimento con conseguente aumento della Tari che devono pagare tutti i residenti di Dolianova.

